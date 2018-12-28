林志玲年末曬男女接吻剪影 網激動「要官宣了嗎」

林志玲曬剪影。（圖／翻攝自chiling.lin IG；翻攝自林志玲微博）

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中時電子報
林志玲曬剪影。（圖／翻攝自chiling.lin IG；翻攝自林志玲微博）
林志玲發文。（圖／翻攝自林志玲微博）
林志玲發文引來網友激動留言。（圖／翻攝自林志玲微博）
林志玲親自解謎。（圖／翻攝自林志玲微博）

台灣第一名模林志玲去年10月和情纏15年的言承旭爆世紀復合，之後還陸續傳出閃婚、女方疑有喜傳聞，但都被林志玲否認，強調如今單身。林志玲日前在IG曬出自己穿白紗照片，寫下：「輪到我了嗎」，引來閃婚討論，今(28日)她又在微博分享男女接吻剪影，嬌喊：「是誰偷拍」，害得網友激動問：「要官宣了嗎」，但據知這是她口紅代言廣告片段。

女神林志玲的感情世界備受矚目，去年底她與「萬年緋聞對象」言承旭被拍在馬來西亞健身房約會，便引來支持兩人的粉絲暴動，可惜最後不了了之，2年前和林志玲傳過緋聞的政商界名人殷琪的外甥楊仁沛最近受訪，承認與林志玲有短暫約會情，兩人透過朋友介紹，但後來彼此都忙，便沒再聯繫。

林志玲今在微博分享一男一女接吻剪影，打趣問是誰偷拍的，引粉絲留言說：「希望是言承旭的舉手！」、「姐姐要官宣了嗎？？？？啊啊啊啊啊啊！！！」、「是阿瑪尼口紅廣告，剛看到了」。稍晚林志玲親自解謎，PO出代言廣告影片，笑說：「猜到了嗎」，網友再說：「太皮了原來是廣告！！！」、「哈哈哈，史上最快揭秘」。

(中時電子報)

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