警政署長陳家欽二訪永康分局 與基層座談

2018年12月28日 20:56 中時 曹婷婷

善化分局偵查隊長柯景祥(左)代表致贈署長一個小瓶子裝有台南市6條河的沙當紀念品，6條河串起16個分局、象徵南市警堅定意志。(永康警分局提供)

警政署長陳家欽28日南下台南永康分局，與偵查隊員警座談，並頒發加菜金，右為永康偵查隊長郭乃榮。(永康警分局提供)

最關心基層的警政署長陳家欽28日南下台南永康分局，與偵查隊員警座談，這也是署長繼5月至復興派出所後，二度造訪永康分局與員警親自對談，第五分局、善化分局偵查隊也由隊長率代表與會。善化分局偵查隊長柯景祥代表致贈署長一個小瓶子裝有台南市6條河的沙當紀念品，6條河串起16個分局、象徵南市警堅定意志，希望署長派來台南市的幹部能像黃宗仁局長一樣認同台南、帶領員警守護台南，署長允諾會放在辦公室隨時提醒自己。

長達2小時會議中，陳家欽對於如何解決刑事人才荒最為重視，針對員警提出許多意見，諸如合理的績效核分、健康的獎勵制度及如何強化犯罪偵查工作等建議，均逐一傾聽、回答，並請幕僚記錄，與會員警暢所欲言，充分感受署長重視員警心聲，會後也開心與署長合影留念。

永康偵查隊長郭乃榮簡報表示，以勤業務最繁重的永康分局為例，偵查隊編制員額35名，目前仍缺偵查佐2名，局長黃宗仁到任後，極力補足行政警察警力，因此，暫時調派有意從事刑事工作的制服員警支援，但要留住人才，得靠合理績效評核及健康的獎勵制度，才能激勵士氣，而且，永康區發展快速，人口數逐年成長，治安、交通將日益繁複，希望能爭取擴編編制員額以因應，避免同工不同酬。

陳家欽表示，他已分別前往6個縣市的派出所與員警意見交流，再來會陸續擇幾個單位與刑事警察人員座談，他請局長、分局長不必全程參加，就是希望聽取同仁真實的想法與重視的事，對於同仁期盼能提升誘因，吸引更多員警願意從事刑事工作的意見，都會記錄起來，即時有執行上的困難，也會向同仁說明，透過溝通才能相互了解，實際解決問題。

他也表示，台南市員警無論是安居緝毒、攔阻詐騙、檢肅非法槍彈及查賄制暴均有優異成果，非常感謝大家的辛勞與努力。

(中時 )