50年義消歲月 桃義消總隊副總隊長劉家康榮退

2018年12月28日 20:42 中時 呂筱蟬

桃園市義勇消防總隊副總隊長劉家康榮退。(消防局提供)

桃園市義勇消防總隊副總隊長劉家康榮退。(消防局提供)

桃園市義勇消防總隊副總隊長劉家康，自民國57年起加入義消開始，至今50年，其兒子龍潭區市議員員劉熒隆也受他影響加入義消，劉家康在今年決定退休，於28日舉辦榮退暨感恩餐會，市長鄭文燦、議長邱奕勝等到場祝福，場面盛大。

劉家康一路從基層隊員做起，歷經分隊長、中隊長及現任副總隊長，努力扮演好每一個角色，在70年代時，他主動替義消同仁投保意外險，這是在政府尚未編列預算投保意外險時而有的創舉，只為保障義消的出勤安全。

他在擔任義消期間，經歷過蘆竹永興化工廠爆炸、大園鄉華航空難案，身先士卒協助搜救工作，長期投入奉獻及付出，在民國89年榮獲消防署頒發「全國義消鳳凰楷模」殊榮。

劉家康擔任義消工作逾50年，救災不落人後外，對義消福利及救災裝備器材更大力爭取，尤其擔任主任委員職務時秉持「取之於社會，用之於社會」之理念，積極回饋社會捐贈消防車、住宅用火災警報器、捕風衣等裝備器材保障義消救災安全及造福鄉里。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，在劉副總隊長的領導下，深獲消防弟兄的好評與敬重，希望在劉副總隊長所創造的優良傳統，能交棒給在場的其他義消弟兄及姐妹，延續這份榮耀，讓桃園變得更好。

(中時 )