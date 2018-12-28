SBL》聯盟第一人！單場20助攻 林韋翰：我不在乎

2018年12月28日 20:32 中時電子報 黃及人 ／新竹報導 ／新竹報導

相隔4年重返新竹體育館的首場超級籃球聯賽(SBL)，裕隆控衛林韋翰就改寫了歷史紀錄！林韋翰28日貢獻25分、20助攻，雙雙改寫生涯新高，單場20助攻更改寫SBL單場助攻紀錄，帶領裕隆106比98力退台銀，勇奪4連勝。

原本SBL單場助攻最多紀錄，是由桑德斯在2007年12月23日的17次，沒想到林韋翰不僅相隔11年時間才超越桑德斯紀錄，更達到難以想像的20助攻，但他賽後強調，「其實我不在乎紀錄，對我而言，幫助球隊贏球才比較重要。」

打完上半場，林韋翰就傳12助攻，打破吳永仁(現任富邦助教)在2012年11月25日所創的上半場最多助攻紀錄(10次)，打到最後6分35秒，已傳17助攻的他，突然被裕隆執行教練李啟億換下，幸好李啟億隨即把他又換上。

「原本媒體在中場休息時間提醒過我，韋翰可能打破紀錄，當時把他換下，只是因為他打蠻久時間，才讓他下來休息，」李啟億說，「我很清楚他當時平紀錄，因為我有先問過紀錄台，隨後換他上去，也因比數被追近換不下來。」

林韋翰與桑尼擁抱慶祝自己打破紀錄。(中華籃協提供)

結果林韋翰靠著最後1分42秒傳給桑尼切入上籃取分，順利拿到個人第18次助攻打破紀錄，「能夠改寫紀錄都靠隊友投進，啟億哥告訴我，只要照正常打，必定會有好的結果，沒想到我重新上場後的1分多鐘越打越亂。」林韋翰說。

「我這個人就這樣，想太多反而綁手綁腳，反而放鬆心情去打的話，就可做好場上工作，」林韋翰說，「身為上季助攻王的我，逐漸累積足夠經驗，慢慢抓到該投或該傳的時機，當然今年改成雙洋將制，也對我幫助很大。」

林韋翰最感激的並非全場29分的桑尼，反而是只拿14分的道森，「因為道森有夠辛苦，他還趕回美國去過耶誕節，僅待3天就趕回台灣，今晚還能有這種表現，我當然很感謝他！」盧冠良也替裕隆貢獻13分，呂政儒10分。

(中時電子報)