兩岸關係 總統：共同責任 各自努力

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蔡英文總統今天與媒體茶敘時，提到兩岸關係表示，「維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任」，在此前提下，就是「共同責任，各自努力」。

此外，被媒體問到，這次選舉，國民黨拿到較多縣市，尤其韓國瑜支持「九二共識」，未來若中國大陸在藍營縣市放人或投資進來，形成地方包圍中央，是否會對執政黨2020形成壓力？總統認為，台灣人分得清楚，那一些是利用，以及要付出什麼樣的代價；如果中國覺得這些個策略有效，就太低估台灣人民的判斷能力及台灣人的民主力量。

總統今天與媒體在官邸茶敘時，被問到，高雄市長韓國瑜認同九二共識，並認為代表90萬的新民意，未來她要如何溝通化解？蔡英文則反問媒體，「92萬新民意授權了什麼？」。

被問到，1979年1月1日中共發表〈告台灣同胞書〉即將在今年元旦屆滿40周年，權威涉台人士指出，中國領導人習近平將於今年12月31日，發表對台的最新重要講話，國安團隊是否有掌握？

總統指出，國安團隊對兩岸情勢都有在預判，而兩岸的領導人都有很多不同機會講話，「但不會因為一個人講話就定生死」，問題還是要整體情勢去做判斷。

她強調，「中國人的領導人有什麼話要說，我們會仔細聆聽，但我們有我們整體的判斷。」

總統也表示，兩岸關係在過去兩年半有一些特別事件，但整體來講，「還是維持相對的穩定，其他國家對我們維持相對穩定也是持肯定態度」。

總統認為，維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任，在此前提下，就是「共同責任，各自努力」。

(中時 )

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