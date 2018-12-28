乳癌治療常用藥物賀癌平皮下注射型12月納健保給付

2018年12月28日 21:59 中時 魏怡嘉

48歲的孫女士，兩年多前眼睜睜看著罹患乳癌的姊姊，因為拒絕化療，癌細胞快速擴散，最後錯失治療良機，悔恨而終，沒想到去年孫女士自己也罹患了乳癌，與姐姐不同的是，她選擇正向面對，她說，很多人擔心化療的副作用，事實上，現在的化療藥物很進步，這些副作用並不像大家想的這麼可怕，尤其乳癌常用的賀癌平，過去需用點滴靜脈注射，現在已有皮下注射，且自12月起健保有給付，注射只要5分鐘就完成，大大提高治療的品質。

根據2015年台灣癌症登記資料，女性乳癌（不含原位癌）發生人數1萬2360人，占當年度女性總罹癌人數4萬8514人的25.47％，是女性癌症類別的第一名，且發生率每十萬分之73，遠遠超過其他婦癌。

台灣乳房醫學會理事長、台北慈濟醫院乳房外科教授沈陳石銘表示，放射線治療和手術都是乳癌的重要局部治療方法，然而，癌症門診中，許多早期乳癌患者動完手術後不免納悶，為什麼還要做藥物治療？主要因為癌細胞不會乖乖地待在一處，即使腫瘤切得很乾淨，仍可能發生肉眼看不到的微轉移，因此還需搭配賀爾蒙治療、化學治療或標靶治療，經由血液循環來達到系統性的治療和預防復發。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智表示，門診中常會有病患問抗癌藥到底要使用多久？早期乳癌患者需接受藥物治療的時間也會隨用藥類型而有長短，原則上，賀爾蒙治療需持續5至10年，化學治療需持續6至8次、每次間隔3個星期，標靶藥物治療則需持續1年，預防癌細胞復發和轉移的效果較佳。

至於抗癌藥物的使用時機，劉良智指出，除了術後之外，化療和標靶治療也適合當作術前輔助治療，有機會把腫瘤縮小，進而保留較多的乳房和免除淋巴結清除術，因此，無論是做為術前輔助治療或術後輔助治療，建議先與醫師溝通，依據個人的病況和需求擬定專屬的治療計畫。隨著醫藥科技的進步，乳癌早已撕掉「不治之症」的標籤，若能及早發現且對症治療，早期乳癌患者的平均5年存活率可高達9成以上。

(中時 )