侯友宜赴中和視察 了解未來區政業務

2018年12月28日 20:42 中時 葉書宏

新北市長侯友宜暨民政局長柯慶忠輔上任，於12月27日赴中和視察區政業務。（葉書宏翻攝）

新北市長侯友宜暨民政局長柯慶忠輔上任，於12月27日赴中和視察區政業務，受到民眾、區公所同仁及當地民代熱烈歡迎，並責成主要區政建設方向。

區政業務由代理區長周慶珍簡報，周慶珍就中和區108年度主要區政業務：景新山坡步道改善工程、自強公園-饅頭山整體規劃改善工程、光環路無障礙人行環境改善工程、防汛道路改善工程、錦和運動公園籃球場網球場改善工程、土地公文化祭活動經費之補助等各項工程，並陳請市府鼎力支持中和區的各項建設。

侯友宜說， 中和區政業務在前中和區長柯慶忠 、周慶珍以及同仁努力下大家有目共睹。對於108年度中和區的建設經費，市府將委由秘書處統合後，對有利於市民相關建設，視該工程緩急責成優先辦理項目。如防汛道路若可改善交通，或是建設山坡道路利於民眾通往捷運站等可優先考慮辦理。

侯友宜同時勉勵區公所同仁，公務人員做事就是要腳踏實地，將來退休後看到這塊與你曾經共同成長的土地，會有與有榮焉之感，他個人自從事公僕以來就是秉持這個原則在為民服務。

柯慶忠說，回中和就像回娘家的感覺那樣溫馨，和老同事一一寒暄後，在同仁簇擁下仍依依不捨。

(中時 )