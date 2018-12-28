幫助菜農 旺英衛教基金會與雙和醫院一起做愛心

雙和醫院發起捐發票做愛心活動，紓解農民產能過剩的問題。（葉書宏翻攝）

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雙和醫院發起捐發票做愛心活動，紓解農民產能過剩的問題。（葉書宏翻攝）
雙和醫院發起捐發票做愛心活動，紓解農民產能過剩的問題。（葉書宏翻攝）

做愛心不落人後。財團法人旺英衛教基金會董事長黃正勝體恤農民辛勞，同時也感念醫護人員的無私付出，為幫助辛苦的菜農，27日在雙和醫院舉辦捐發票，輕鬆吃好菜的活動，特地認購梨山高麗菜與雙和醫院一同奉獻愛心。

雙和醫院發起捐發票做愛心活動，一方面紓解農民產能過剩的問題，另一方面又將蒐集的發票捐給需要幫助的弱勢團體。

雙和醫院長期關懷弱勢團體，成立特殊需求者口腔照護中心，長期服務身心障礙、失智、發展遲緩兒等特殊需求者，不僅在醫院中提供口腔治療的服務，更踏出醫院、深入社區，推廣口腔清潔保健的重要性。

這次將蒐集之發票全數捐贈予雙和醫院特殊需求者口腔照護中心特約機構團體—新北市私立明新兒童發展中心，讓孩子們除保有口腔健康外，更藉這次活動募集的發票所得，讓愛不遲緩，幫助孩子們度過寒冬。

黃正勝強調，行有餘力就要回饋社會，此次認購梨山高麗菜，會同臺北醫學大學醫療體系，一同響應，期盼藉此達到拋磚引玉之效，讓更多人願意投注心力，幫助需要受惠的團體。

雙和醫院表示，感謝黃正勝慷慨解囊，並讓醫院全體同仁能一起響應此次的公益善舉，為社會提升正面能量，希冀能號召更多人一同關懷弱勢團體。

(中時 )

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