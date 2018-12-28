楊丞琳「感情狀態穩定」 是朋友間膜拜的女神！

2018年12月28日 20:53 中時 林淑娟

楊丞琳。（Maire Claire美麗佳人 ）

楊丞琳。（Maire Claire美麗佳人 ）

楊丞琳。（Maire Claire美麗佳人 ）

楊丞琳。（Maire Claire美麗佳人 ）

楊丞琳。（Maire Claire美麗佳人 ）

楊丞琳接受《Maire Claire美麗佳人》雜誌專訪，在愛情上審慎理性的她，笑言自己在感情中，是朋友間膜拜的女神，「我現在的狀態很穩定，但我想分享朋友的故事，希望大家在一段戀愛還沒有開始之前，要慎重評估」。她建議大家，即便是被愛情沖昏頭，還是要聽身邊人的話。每個人都當過那個耳朵硬的人，但是耳朵硬一、兩次就好了，不要一直硬下去，最後搞得自己渾身是傷。

她說，年輕的時候可以體驗，但過三十之後就會很辛苦，「越成熟越要把耳朵放軟，越要頭腦清楚，要成長。愛情上你一定要觀察自己有沒有長大，如果發現在走回頭路的時候，一定要把自己打醒。」

或許是成長背景、父母關係造成的影響，對楊丞琳而言，在愛裡面，保護自己不被受傷是很重要的，「我寧可早一點面對問題，也不要因為已經難分難捨作了錯誤的決定」。她說，她這個人不走回頭路，不只感情，人生的各個方面都是，或許不是時時刻刻都往前，有原地踏步的時候，但至少不要往後退。

她前陣子才剛殺青的電視電影《握三下，我愛你》，是瓊瑤御用女導演劉立立、董今狐及元配王玫，在同一屋簷下生活的三人行愛情故事，複雜的心理層次、澎湃的情緒表現，讓她大呼：「演得好過癮！」

因為這部劇本，讓楊丞琳理解愛的不同形式，也看見了女性的無私與大愛是確實存在真實世界裡。元配王玫和劉導，都因為對同一個男人的愛，激發出對彼此的情感，楊丞琳敬佩之餘，也體會到自己與劉導的不同感情觀，「我跟劉導個性上那種直接、中性、性情中人的感覺可能是像的，但感情觀真的差很多，她其實是死心眼的人，但我甚至死心眼到，會把感情上一個小問題放很大，讓我的朋友都不太敢跟我說男友的事，因為我很容易覺得感情不應該再走下去，有點太過份挑剔。」

就像之前《前男友不是人》的黎親愛，楊丞琳說這是以前到現在，最不像她的一個角色，更與自己的感情觀一點也不雷同，「我沒有大魔王般的前男友，談戀愛也很果斷，遇到不對的人，我永遠都是那個最快了斷的人。但或許因為我沒有這種煩惱，更渴望演出這樣的角色，讓大家有共鳴。」

被問「人生的什麼事情最讓你感激？」孝順的她想了一下說：「我很感激現在我們家不用為錢煩惱，在經濟上沒有負擔。從小家裡是負債的，我看到媽媽多麼辛苦，所以我很驕傲現在有能力讓她完成想做的事。背債其實是我的選擇，為了最愛的家人付出，我當然覺得很快樂。或許自己要犧牲付出的東西也很多，但是如果可以換來家人無後顧之憂，還是覺得太值得了。」

(中時 )