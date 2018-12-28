HBL》松山吞本季首敗 南山遭「戰鬥鴨」逆轉

2018年12月28日 20:57 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

107學年HBL高中籃球聯賽複賽今天進入第5天賽程，已經確定晉級8強的「兩座山」南山高中、松山高中，今天分別遭到東山高中、能仁家商狙擊，吞下敗仗，能仁則以開季8連勝之姿揮軍8強。

能仁家商此役投進16記三分球，丁冠皓和王翊帆各5記、4記三分球，丁冠皓挹注23分，王翊帆26分、6抄截，終場92：78、14分之差賞松山高中本季首敗，複賽分組循環賽打完，能仁5戰全勝B組第一、松山第二、青年第三。

東山高中林信寬(前)。(資料照/高中體總提供)

東山高中「戰鬥鴨」拚勁十足，前三節打完50：48小幅落後，第4節只讓南山拿到9分，並狂攻22分，最終東山70：59扳倒南山，全隊都相當開心。東山全隊四人得分雙位數，林信寬16分、11籃板表現最佳。

賽後南山教練許時清表示，球員防守上不夠集中，被對手攻擊時還不想著做好防守，只想靠進攻力挽狂瀾，回去要再修正這個問題，避免8強再犯。

南山不敵東山，但擊敗過光復高中，東山則輸過光復，三隊戰績同為4勝1負，比較勝負分差後，光復站上A組第一、南山第二、東山第三。

能仁、松山、青年、光復、南山及東山已經晉級8強，最後兩席8強資格，待明日外卡賽決定，第一場外卡賽由南湖高中出戰新榮高中，第二場治平高中對東泰高中，兩場比賽的勝方各自挑戰泰山高中、高苑工商。

(中時電子報)