為何遭黑「限看中天」？王又正周玉琴聽完原因道歉了

2018年12月28日 21:01 中時電子報 吳玫穎

王又正、周玉琴道歉。(影片自13:55開始)

內政部保五總隊學生餐廳因多月觀看中天新聞，日前遭內政部長徐國勇關切，甚至還有綠媒政論節目瞎控南部某些店家收500元鎖台，等同遭中資收買，這樣的神邏輯聽在名嘴謝寒冰耳裡簡直是不可思議，今(28日)更在《大政治大爆卦》點出只是「忘記調整頻道」這樣芝麻綠豆大的小事，可以驚動到內政部長，只有一個原因，而聽完謝寒冰所說的原因，竟讓主持人王又正、周玉琴當場道歉一鞠躬。

為何一件芝麻綠豆大的小事能夠驚動內政部長，謝寒冰在節目中點出原因，「這是你們中天新聞的錯誤！因為你們收視率太高，人家眼紅嘛！」王又正、周玉琴聽完連忙鞠躬道歉「對不起」、「真歹勢」，自責因為太關心高雄、太希望台灣人過好日子，導致收視高讓人眼紅。

接著王又正更霸氣喊話：「我們只能說，未來我們會把收視做的更好，我們會讓更多人看中天。」網友們也在節目影片下瘋狂留言「看中天純粹是因為爽好嗎...這也能扯收500固定看中天」、「我看中天，就是看周玉琴」、「我只看中天新聞台會不會犯了民進黨的法律啊？」

最後謝寒冰也隔空向徐國勇喊話，要他別再管芝麻綠豆大的小事了，「你有太多太多千頭萬緒的事要做，拜託不要再去管這種芝麻綠豆大的事情，去管你的正事吧。」

(中時電子報)