大韓航空家族又傳醜聞 這次是妻女3人走私精品

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南韓臭名遠播的「怪獸家族」再傳醜聞！根據南韓海關的調查結果，大韓航空會長趙亮鎬的妻子和兩位女兒，在長達10年時間裡，利用自家班機和員工，私帶奢侈品入境逃避關稅，先後多達260次，涉案金額為1億5000萬韓元（約台幣412萬）。

據報導，趙亮鎬的妻子李明姬、長女兼大韓航空副會長趙顯娥、以及次女趙顯玟，從2009年4月至今年5月，利用自家經營航空公司之便，至少私帶奢侈品到南韓290次之多。她們私帶的項目廣泛，除了名牌衣服、包包、鞋子和戒指之外，還有傢具、水果和碗等日常用品。其中傢具的部分，他們被控從2013年1月至2017年3月非法購買價值5.7億韓元（台幣1560萬）的高檔家具，卻登記在航空公司的名義下，以避免支付關稅。

海關經過8個月調查後，27日公開調查所得，並將案件轉給檢察部門。除了3名趙氏家族成員，據報另有2名大韓航空職員涉案，涉嫌協助及教唆犯案。

根據南韓《朝鮮日報》報導，3人會把走私物品放到大韓航空的海外辦公室，並將之偽裝成空服員的托運貨物或行李帶返南韓，據稱有海關官員受賄，縱容走私以換取免費機票或其他好處。

根據南韓法律，走私被定罪者最高可判處5年有期徒刑，或者繳納最高10倍逃稅金的罰金。

大韓航空趙氏家族並非首次爆出醜聞，之前亦曾涉及堅果門及潑水門事件。

(中時 )

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