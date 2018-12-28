尤振仲促公布通聯音檔 政院：檢方資料依法限制公開

普悠瑪翻車事故究責 3台鐵前局長記過處分
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普悠瑪駕駛尤振仲昨發表聲明，針對車速、煞車紀錄表達與政院調查小組不同看法，並要求公布通聯音檔，政院普悠瑪調查小組發言人胡湘麟引據調查報，強調事故列車在案發前時速超過141公里，已逾傾覆臨界，並且直至出軌為止，沒有煞車跡象。至於通聯紀錄聲音檔，調查小組說，屬檢方偵查資料，依法應限制公開。

尤振仲質疑「當日列車過武荖坑橋後，按照該路段速限，我將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速。但調查報告卻指出，電門把手從我出羅東站後直至出事前，都放置在刻度時速140公里。」

針對超速的認知不同，調查小組表示，依據出軌列車的列車控制監視系統（TCMS，Train Control and Monitor System）所記錄的列車實際車速及速度把手位置的電子資料據實還原，按TCMS紀錄顯示10月21日6432次列車於16:44:51自羅東站出發，司機員短暫將速度把手於130 km/h及INCH段位來回操作1次後，即將速度把手置於140 km/h段位，列車通過武荖坑溪橋（約16:49:07）後，直至16:49:26列車出軌前，速度把手均置於140 km/h段位未曾改變，16:49:27列車出軌時速度把手推至OFF段位，車速為141 km/h，TCMS最後紀錄為16:49:28出軌後速度135km/h（詳附圖1、2，報告書第50、27頁）。按調查小組分析車速141 km/h不但超過該路段普悠瑪75 km/h之速限，亦超出該路段曲線傾覆臨界速度116~121 km/h，導致列車出軌。

對於尤振仲質疑煞車處置，他的說法與政院調查不同，「意外發生前，我持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，我轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，我緊急做了緊韌動作，試圖讓列車傾倒出軌。但調查報告指出，沒有任何煞車跡象。」

調查小組強調，是依據前述TCMS記載的電子資料，還原當時煞車操作情形，按紀錄顯示6432次列車自羅東站出發直至列車出軌，煞車把手均置於0段位（詳附圖1、2，報告書第50、27頁），意即未有任何煞車把手操作的紀錄。

此外對於尤振仲要求公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

調查小組則說，已將列車運轉過程中人員通聯的文字紀錄，列入報告書附件公開；至於通聯紀錄聲音檔，是屬台灣宜蘭地方檢察署的偵查資料，依政府資訊公開法第18條第1項第2款規定應限制公開。另有關訪談紀錄部分，調查小組將依個人資料保護法第16條第7款規定，取得尤振仲書面同意後公開。

調查小組表示，對於事故發生的各種事實認定（調查事實認定理由），始終堅持以事證及專業科學分析為依據，重建並還原事故發生經過，期按國際間重大事故調查作法，找出真正事故原因，據以研提改善對策，預防類此慘痛事故再次發生。至於責任問題並非行政調查小組的任務範圍，將由行政主管及地檢單位查明辦理。

(中時 )

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