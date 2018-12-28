呼喚巧克力控！全聯Hershey's聯名甜點 再推新品

全聯We Sweet X Hershey’s甜點推出第2波共6款新品。圖／業者提供

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全聯We Sweet X Hershey’s甜點推出第2波共6款新品。圖／業者提供
全聯We Sweet X Hershey’s「經典巧克力圓舞曲」。圖／業者提供
全聯We Sweet X Hershey’s「醇黑巧克力菠蘿泡芙」。圖／業者提供
全聯We Sweet X Hershey’s「經典巧克力盆子」。圖／業者提供
全聯We Sweet X Hershey’s「經典巧克力瓦芙燒」。圖／業者提供
全聯We Sweet X Hershey’s「經典巧克力可麗餅」。圖／業者提供
全聯We Sweet X Hershey’s「經典巧克力千層」。圖／業者提供

呼喚巧克力控！全聯福利中心宣布，旗下We Sweet平價甜點成功搶下網路媒體調查2018年10大爆紅商品之一，今年整體業績上看13億！而全聯We Sweet帶起的Hershey's巧克力聯名甜品旋風也持續發威，繼12月中推出首波17款商品，首週就狂賣3,000萬元，即起至明年1月4日再推出6款新品，其中，「巧克力盆子蛋糕」、「巧克力瓦芙燒」、「巧克力可麗餅」皆是第一次販售的新類別，以不同樣貌滿足消費者，將是跨年聚會必吃、必拍人氣甜點。

全聯今年推出第一波We Sweet X Hershey's巧克力冬季限定甜點，共17款商品獲得好評，首週就創下3,000萬元業績，較去年首週大幅成長248％，其中，熱銷TOP5由「濃情雙重巧克力燒」奪冠，賣出8.5萬個；亞軍「冰心蛋糕捲-經典巧克力交響曲」賣出6.8萬盒，等於有超過27萬片吃下肚。

其他依序是「經典布朗尼可可慕斯杯」、「經典巧克力太妃銅鑼燒」、「濃情巧克力布蕾派」，而「濃情芝心布朗尼」網路討論聲量也頗高。此外，此次預購商品口味、風格多元，也成為網美拍照、IG打卡亮點，熱賣前3名包括「經典巧克力維也納派」、「巧克力奶醬蘋果蛋糕」、「經典巧克力布朗尼」。

鑑於熱賣程度之高，全聯表示，即日起至1月4日再推出第2波Sweet X Hershey's巧克力冬季限定甜點，現在到門市就能買到「經典巧克力盆子」，以提拉米蘇慕斯、湯種巧克力蛋糕、蔓越莓乾及巧克力蛋糕碎，打造出豐富口感。

另外還有「經典巧克力圓舞曲」，用蒸烤方式將可可蛋糕的濕潤口感全部留住，濃郁不膩口。而「醇黑巧克力菠蘿泡芙」外酥內軟，帶有獨特的苦甜韻味。明年1/4則推出主打日本設備、配方直輸，獨家的「經典巧克力可麗餅」、「經典巧克力瓦芙燒」，一入口就能品嘗到綿密濕潤的輕柔口感。話題新品重磅出擊，預計2波可創下破億元業績！

(工商 )

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