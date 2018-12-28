謝盈萱黑道男鬼附身 當街給蕭敬騰一拳Ko他

2018年12月28日 21:26 中時 林淑娟

謝盈萱劇中初遇蕭敬騰。（公視）

謝盈萱劇中初遇蕭敬騰。（公視）

謝盈萱。（公視）

公視《魂囚西門》前導預告

公視心理驚悚影集《魂囚西門》重量級超強卡司上陣！由金馬影后謝盈萱演出被黑道男鬼附身的氣質美女，劇中被附身的她聲調、姿態完全變了一個人，一場跟男主角蕭敬騰街頭初見的劇情，她因不爽被老蕭叫「小姐」，竟然一拳將老蕭撂倒在地！角色戲劇張力極大，連同劇演出的喜翔都曾預告謝盈萱絕對有機會以《魂囚西門》角色拿獎。

劇場女神謝盈萱以《花甲男孩轉大人》中的檳榔西施史黛西角色爆紅，並以電影《誰先愛上他的》奪下本屆金馬影后，這次在公視新戲《魂囚西門》飾演在珠寶店工作的店經理余秀淇，劇中，她性格溫柔、工作能力強，卻在西門町意外目睹黑道分子沈金發（藍葦華 飾）死亡的瞬間，被沈金發死不瞑目的鬼魂附身，從此人生變得荒腔走板。

謝盈萱說，這次演出角色轉換的跨度很大，藍葦華飾演的沈金發是一位花蓮海線、閩南語口條很溜的黑道兄弟，因此，事前她除了苦練台語，也花了很多時間研究藍葦華過去演出的影像作品，就為了將藍葦華舉手投足的神韻揣摩得精準到位。

劇中，謝盈萱與心理師老蕭首次見面時，正是「被附身」的狀態。她在西門町街頭一邊哈菸一邊買蔥抓餅，因不爽被攤販叫「小姐」而飆罵三字經，怒喊「你目睭青瞑還是目睭脫窗？恁爸查埔有LP啦！」，引發心理師老蕭的注意，懷疑她有性別認同障礙而需要幫助，沒想到來遞心理工作室名片的老蕭，卻因稱她「小姐」被突然狠揍一拳、撂倒在地，劇情十分荒謬有趣。

謝盈萱說，蕭敬騰本人非常沒有架子，拍戲經驗算起來比她豐富，有時候問鏡頭的架設比她懂得還多。街頭初遇、拳打心理師魏松言這場戲，她說試了好幾次，但會緊張，很怕打到老蕭就難跟他廣大的粉絲交待，她也稱讚老蕭反應很快，很能抓住節奏，讓她演得也很過癮。

(中時 )