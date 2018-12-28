罰3800萬只付100萬 劣油油商設備將拍賣

2018年12月28日 21:28 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

民國103年「黑心油」事件席捲全台，久豐油脂公司收購外國飼料油混充後，假冒食用油的官司定讞，法務部行政執行署嘉義分署定於明年1月8日拍賣相關製油設備及機具。

嘉義分署秘書室主任李宏仁今天表示，103年10月黑心油事件爆發後，檢方大舉追查廢油流向，循線查獲位於嘉義縣新港鄉的久豐油脂公司為收購廢油廠商之一。李宏仁指，久豐向日本、越南進口原料豬油、魚油、棕櫚油等飼料用油，卻調製混充為食用油，轉售給正義、強冠等下游油品業者，流入市面讓消費者食用，嚴重傷害國民健康。

嘉義縣衛生局因此開罰久豐公司，相關欠稅及罰鍰也經財政部南區國稅局民雄稽徵所於104年10月陸續移送嘉義分署執行，迄今移送執行金額已高達新台幣3800萬元，但久豐公司僅繳納約100萬元，已無其他金融款項可供查扣。

久豐公司負責人邱飛龍、胞妹兼廠務邱麗品因依違反食品安全衛生管理法，二審分別判處9年3月、8年4月徒刑，邱飛龍併科罰金400萬元，久豐公司罰金900萬元，最高法院今年10月駁回上訴，全案定讞。

嘉義分署指出，由於久豐公司官司定讞，相關查封物品未經宣告沒收，因此嘉義分署預計於1月8日下午3時30分在嘉義分署「123聯合拍賣會」中，就查扣所得機器設備進行拍賣，以抵繳所積欠稅額。

這次拍賣不動產包括：大型儲油槽（含油品、油桶）、乾燥機、拌料桶、抽油機、堆高機、鍋爐、天車、貨櫃屋、貨車等製油設備及機具；有興趣者可於1月7日上午10時前往久豐油脂公司先行查看標的物現況。

(中時電子報)