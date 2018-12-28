星巴克冬季新品上市 茶飲跟草莓的盛宴

2018年12月28日 21:43 工商 劉馥瑜

星巴克「時蔬烤雞青醬麵」。圖／業者提供

星巴克「草莓巧克力蛋糕」。圖／業者提供

星巴克「嫩雞菠菜鹹派」。圖／業者提供

星巴克「洋梨洋甘菊花茶」。圖／業者提供

星巴克「Follow Me一起趣」系列商品。圖／業者提供

連鎖咖啡龍頭星巴克宣布，推出全新冬季檔期新品，除了新風味的茶瓦納系列，包括全新茶那堤系列的「蜜桃風味紅茶那堤」、「香草風味紅茶那堤」，及清爽帶有多層次風味的「洋梨洋甘菊花茶」，將西方的茶飲與東方的茶文化完美融合；另外還有草莓盛宴糕點，包括嘗得到草莓純粹風味的「草莓戚風蛋糕」、搭配抹茶有豐富口感的「抹茶草莓捲」、搭配巧克力變化出「草莓巧克力蛋糕」及「草莓巧克力風味麵包」，還有酸甜的「草莓優格飲」，帶來最符合時令的季節甜點。

此外，鹹食部分也不可或缺，星巴克特別推薦，地中海風味的「嫰雞菠菜鹹派」與豐盛的「時蔬烤雞青醬麵」等，為顧客創造美味和個性化的體驗。包裝食品部分，則全新推出結合經典牛肉乾與星巴克義式咖啡風味的「咖啡牛肉乾」、及台灣味的「辣味牛肉乾」，紅色包裝送禮自用兩相宜外，也帶來了新春的訊息。

星巴克表示，本季同步上市的商品「Follow Me一起趣」系列，將美麗的台灣寶島各地風情記錄下來；另有靈感來自慢速萃取的Cold Brew冷萃咖啡，本季推出不同形體的通透玻璃器皿，還有經典女神系列商品。

即日起至1/1，星禮程綠/金星級會員專屬歡聚食光Bonus Star，單筆點購任一大杯(含)以上飲料搭配搭配任一$80元以上糕點品項，綠星級可額外獲贈6顆星、金星級可額外獲贈8顆星，星星可累計。此外，12/31前還有指定耶誕商品乙件享88折優惠。

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