高球》球場菁英賽 桃園球場楊浚頡包辦雙冠

桃園球場4名選手包辦107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽團體組第一和第三名 ，獲獎選手楊浚頡（左）、黃亭瑄（右二）、黃冠勳（左二）、邱譓芠（右）。（圖／主辦單位提供

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中時電子報
／台北報導
桃園球場B隊楊浚頡獲得「107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽」團體和男子甲組個人雙料冠軍。（圖：主辦單位提供）

桃園球場28日在「107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽」成為最大贏家，獨攬團體甲組第一和第三。其中桃園球場B隊楊浚頡更是勇冠三軍、技驚四座，包辦團體和男子個人甲組兩座桂冠。

28日「107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽」第3回合進入個人賽，而個人賽成績同時併入團體計算。楊浚頡一開始便取得領先，共抓6隻小鳥、揮出67桿，以2桿的優勢榮登男子甲組個人王座。和他搭檔的黃亭瑄也以74桿個人組第4名佳績，共攀團體第一，總計三天72洞278桿。

「107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽」為此項賽會第三屆，賽制與青年奧運相同，第一天為「四人四球」制，即兩名男、女隊友合作，兩隊四人同時出發比賽，每洞擇優計桿。第二天為「四人兩球」制，即男、女隊友接力共擊一球，第三天為個人賽，並列入團體賽第三回合。

楊浚頡認為，榮登雙冠王的關鍵，在於就讀桃園市會稽國中二年級的搭檔黃亭瑄切桿能力好，跟她配對兩天切球靈感豐富，PAR ON的機會大增，也為Birdie創造良機。仍是國體球類系新鮮人的楊浚頡說，要把這個榮耀獻給帶隊的領隊邱忠義和國體教練宋定衡及鄭誠諒。

台北球場A隊沙比亞特馬克和黃郁評，以280桿在團體甲組排名第2。沙比亞特馬克以69桿在男子個人甲組居次，也成為團體及個人組雙料亞軍。桃園球場A隊黃冠勳、邱譓芠，成績282桿排名第三；南一球場A隊的林宸駒同樣是69桿，排名個人男甲季軍。

女子甲組個人賽事有3位選手打出73桿，並列第一。按大會競賽規程，斑芝花球場B隊的江語葳因後9洞36桿為3位選手最低，榮登后冠；高雄球場A隊周怡岑後9洞37桿，屈居亞軍；台北球場A隊黃郁評後9洞38桿，名列季軍。

12歲以下的團體乙組冠軍─信誼球場A隊林居佑、劉宜蓁。亞軍─大崗山球場C隊謝曜宇、曹恩婕。季軍─彰化球場A隊吳欣源、洪子耘。

107年高爾夫基層扎根三項活動包括：擊遠擊準、教師教練增能研習、球場菁英隊際錦標賽。至此全部落幕，參與人員互道明年再會。

(中時電子報)

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