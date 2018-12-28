種族歧視代價慘重 國際米蘭恐損失上億收入

2018年12月28日 22:06 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

義甲聯賽27日國際米蘭主場對拿坡里之戰，發生國米球迷學猴子叫、嘲諷客隊後衛庫里巴利（Kalidou Koulibaly）的種族歧視爭議。結果義甲祭出重罰，國米接下來兩場主場均「閉門比賽」不得售票，還追加1場比賽必須清空激烈球迷聚集的北看台，算下來，國米將損失上億元新台幣的門票收入。

國米的聖西羅球場本季歐冠對梅西（Lionel Messi）領軍的巴塞隆納之戰，吸引73,500人入場，門票收入580萬歐元（約2億新台幣）創義大利足壇紀錄。而國米本季義甲主場平均觀眾62,130人，為各隊之冠，即使義甲票價沒歐冠高，但超過兩場比賽的處分下來，肯定損失上億門票收入。

國米本季義甲在聖西羅主場平均觀眾62,130人，為各隊之冠。（國米官方臉書翻攝）

除了國米主場被罰，他們下役要做客恩波利，恩波利方面也已宣布，原本保留給客隊的區域將不會賣票，不歡迎國米球迷來看比賽。

當然，國米無法遏止主場球迷的歧視舉動，遭處分也是咎由自取。國米也在官方IG及推特上聲明表示，國米從1908年創隊以來，理念就是反對任何歧視，米蘭這個城市也以友善為傲，「我們不接受那些不了解這些歷史的球迷。」但下方也有人回文質疑：「漂亮的話誰都會說，請問事發時你們做了什麼呢？」

Since 1908, Inter has represented integration, innovation and progressiveness. The history of Milan is a welcoming one and together we are fighting to build a future without discrimination. Those who do not understand this history do not stand with us. #BrothersOfTheWorld #FCIM pic.twitter.com/lUok3qDgno — Inter (@Inter_en) 2018年12月27日

事實上在這場爭議比賽中，國米的極端球迷一直有種族歧視的舉動，拿坡里教頭安切洛提（Carlo Ancelotti）曾3度要求第4裁判暫停比賽，但未被裁判接受，主隊唯一處置只有消極的在球場廣播勸導而已。

而庫里巴利在第81分鐘連吃兩張黃牌，被罰出場時，觀眾學猴子叫的歧視舉動也達到最高點。當時拿坡里球員圍著裁判馬佐列尼（Paolo Mazzoleni），試圖解釋庫里巴利的情緒反應不是針對裁判，而是對場邊不理性的球迷，但馬佐列尼並未收回成命。

國米隊長英卡迪（Mauro Icardi）賽後立刻在社群網站po文力挺庫里巴利，總教練史帕雷提（Luciano Spalletti）也在記者會表示，「我們對發生在庫里巴利身上的事情感到抱歉，我們會全力支持他。不能在主場球迷面前比賽很令人失望，但若這能作為打擊種族歧視的舉措之一，我們願意接受。」

國米球迷的不理性舉動，在義大利遭致各界嚴厲批評，AC米蘭教頭加圖索（Gennaro Gattuso）就說，義大利外來移民很多，不應該是個種族歧視的國家，他同意安切洛提的看法，當比賽發生像這次的狀況時，應該暫停下來。

(中時電子報)