國民黨世代斷層怪罪馬英九 連勝文憂心忡忡

前總統馬英九到車城福安宮參拜，受到民眾熱情歡迎，搶著合影。馬英九並對2020大選問題持保留想像空間。（潘建志攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨內四大天王「吳敦義、朱立倫、馬英九、王金平」被視為最有可能角逐2020年總統大選的人選，其中，馬英九在媒體詢問意向時，欲語還休保留想像空間。黨內部分人士指責馬英九是造成國民黨世代斷層的罪魁禍首，竟然想再圖總統大位。對此，連勝文在臉書表示，現在再去怪馬英九都已經太遲了....國民黨必須要建立「performance-based」的長期人才選用方式。

連勝文首先憂心表示，「國民黨世代交替，執政時不做，等到在野時就變得更困難了！因為在上位者已無資源，也沒有足夠的位置，而在競爭者眾的情況下，自私的人就會把僅存的位置做為自己拚大位的政治資本，而沽名釣譽者，則會執著於「用人不分藍綠」的迷思，找一堆跟國民黨理念價值完全不同的人，變成個人衞隊，但國民黨一垮，這些人也就跑了！這樣下來，黨內人才，即便表現好，辛苦付出，也都意興闌珊了....」

連勝文肯定「國民黨內，像蔣乃辛或之前的蔡正元這種願意主動讓位的人」，但他指出願意主動讓位的人不多，所以主張「讓65歲以上，長期表現傑出，同時還有意願服務的資深區域立委，升做不分區立委，建立國會資深議員制度，而讓青壯世代有意願者，去競選區域立委，這樣才能兼顧經驗與衝勁，發揮最大的戰力！」

連勝文以自身培植年輕人經驗為例，指出「個人背景好不好，學歷高或低，並不重要，最重要的是『個人表現』！國民黨必須要建立『performance-based』的長期人才選用方式，以長期，個人表現為基礎，給有『實質付出』的人表現機會，不因一兩次挫折而中斷，也不能只靠少數様板，更不能靠拍馬屁來決定誰有機會！」

所以，連勝文認為，「再去怪馬英九都已經太遲了」，希望「有能力改變現狀的人，可以大公無私，為國民黨的未來，真正樹立一套典範！」否則，在數年後再看到類似批判馬英九的文章，只是被批判者換成别人而已。

(中時電子報)

連勝文臉書
是否修憲？總統：針對實務上產生… 管中閔驚喜上任 孫大千：民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。