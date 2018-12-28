國民黨世代斷層怪罪馬英九 連勝文憂心忡忡

2018年12月28日 21:51 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨內四大天王「吳敦義、朱立倫、馬英九、王金平」被視為最有可能角逐2020年總統大選的人選，其中，馬英九在媒體詢問意向時，欲語還休保留想像空間。黨內部分人士指責馬英九是造成國民黨世代斷層的罪魁禍首，竟然想再圖總統大位。對此，連勝文在臉書表示，現在再去怪馬英九都已經太遲了....國民黨必須要建立「performance-based」的長期人才選用方式。

連勝文首先憂心表示，「國民黨世代交替，執政時不做，等到在野時就變得更困難了！因為在上位者已無資源，也沒有足夠的位置，而在競爭者眾的情況下，自私的人就會把僅存的位置做為自己拚大位的政治資本，而沽名釣譽者，則會執著於「用人不分藍綠」的迷思，找一堆跟國民黨理念價值完全不同的人，變成個人衞隊，但國民黨一垮，這些人也就跑了！這樣下來，黨內人才，即便表現好，辛苦付出，也都意興闌珊了....」

連勝文肯定「國民黨內，像蔣乃辛或之前的蔡正元這種願意主動讓位的人」，但他指出願意主動讓位的人不多，所以主張「讓65歲以上，長期表現傑出，同時還有意願服務的資深區域立委，升做不分區立委，建立國會資深議員制度，而讓青壯世代有意願者，去競選區域立委，這樣才能兼顧經驗與衝勁，發揮最大的戰力！」

連勝文以自身培植年輕人經驗為例，指出「個人背景好不好，學歷高或低，並不重要，最重要的是『個人表現』！國民黨必須要建立『performance-based』的長期人才選用方式，以長期，個人表現為基礎，給有『實質付出』的人表現機會，不因一兩次挫折而中斷，也不能只靠少數様板，更不能靠拍馬屁來決定誰有機會！」

所以，連勝文認為，「再去怪馬英九都已經太遲了」，希望「有能力改變現狀的人，可以大公無私，為國民黨的未來，真正樹立一套典範！」否則，在數年後再看到類似批判馬英九的文章，只是被批判者換成别人而已。

(中時電子報)