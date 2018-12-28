年終找媒體聊天 蔡英文一定要講三件事

總統蔡英文與平面媒體進行年終茶敘。（彭媁琳攝）

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彭媁琳

12月28日是2018年最後一個上班日，總統府臨時通知蔡英文傍晚與平面媒體在官邸茶敘。蔡英文約與媒體聊了1個多小時，最後她強調有3件事，一定要寫出來。

第一，是九合一選舉後，很多人擔心改革項目會退縮，蔡英文強調，就像年改一樣，改革不會退縮，雖然要做一些速度調整、檢討執行方法等等，但現在推動改革的議題，是不會退縮的，而且非核家園的目標也是不變的，轉型正義更不會退縮，雖然碰到一些困難，政府會重新盤整，讓改革回到應有軌道。

蔡英文指出，很多人在意司法改革，目前已經有好幾個法案進入立法院，讓人民感受到司改要革新。

第二，選舉過程中有很多人擔心，中國因素干擾民主制度，例如操作假訊息，或是其他方式影響選舉，蔡英文認為這就是挑戰我們民主機制。

下一個階段，將會有一連串政策規劃，讓台灣民主機制運作不會受到外力過度干擾，這是下一步工程，要鞏固民主機制，成為守護台灣重要力量，讓我們的民主更堅韌。

蔡英文認為，國家安全問題必須被重視，社會很多角落被滲透，進一步強化國安，是明年很重要的政策。

第三，經濟成長的力量要分享給全民，讓人民感受到經濟發展的成果。蔡英文承諾，明年將擴大國旅補助，不只是暖冬旅遊補助，要變成常態性補助，鼓勵民眾留在台灣旅遊。

(工商 )

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