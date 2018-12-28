羽球》2018年終排名 球后戴資穎8冠在手名利雙收

2018年12月28日 21:55 中時電子報 黃邱倫

由於國際羽球總會即將在2019年推動不少改革，尤其是世界排名公布方式將由原本的每周四改為每周二，因此2018年的年終最後排名也在27日出爐，台灣球后戴資穎以100267分遙遙領先日本好手奧原希望以及印度名將辛度，球后頭銜相當穩固，短時間內不容易被超越，2018對她而言是名利雙收的一年。

戴資穎今年參加了16場比賽，分別拿下印尼賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、雅加達-巨港亞運女單、中華台北公開賽與丹麥公開賽共8項冠軍，還有年初馬來西亞賽與法國公開賽亞軍，湯優盃個人賽全勝，唯一較為可惜的是在世錦賽和年終巡迴總決賽沒能闖進4強，不過，戴資穎憑藉的雄厚的戰績以及積分，幾乎整年度雄霸球后頭銜，讓其他選手只能望其項背。

此外，戴資穎的賽事總獎金成功突破百萬美元大關，成為國際羽球總會女子選手第一人，目前總獎金來到111萬9755美元，領先前中國大陸球后李雪芮的829485美元，世界排名第二的奧原希望和辛度尚未破60萬美元。

男子單打部分，日本好手桃田賢斗在經過賭博禁賽之後強勢復出，而且還擊敗群雄稱霸球王寶座，大陸好手石宇奇緊追在後，台灣一哥周天成排名第三。奧運冠軍諶龍雖然整年度僅拿下2冠，但生涯總獎金也順利突破百萬門檻，來到116萬9402美元，超越兩屆奧運金牌得主、大陸「超級丹」林丹，僅次於大馬拿督李宗偉的185萬5957美元之後。

(中時電子報)