新疆吉仁台溝口遺址新發現 青銅時代石牆夾煤塊

新疆吉仁台溝口的青銅時代遺址的空拍圖。（取自新浪微博＠中國考古網）

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考古學家在吉仁台溝口遺址發掘的文物。（取自新浪微博＠中國考古網）

新疆尼勒克吉仁台溝口青銅時代聚落遺址，今年進行第3次考古發掘，取得新進展。考古學家今天（28日）舉行專家座談會，表示在房址區南約1千公尺處新確認的一處大型高台遺存進行勘探和局部解剖工作，發現高台本體外周採用石塊砌築，石塊朝外一面及接縫處均經過細緻打磨，構築的牆體齊直規整，間隙緊湊緻密。高台內部見石構牆體和灰層，灰層內夾雜煤塊。

吉仁台溝口遺址位於新疆尼勒克縣科蒙鄉東，地處伊黎河三大支流之一的喀什河北岸，是目前伊犁地區發現的年代最早、規模最大的以青銅時代為主體的聚落遺址，對於研究新疆史前時期的年代分期、文化譜系、聚落形態、社會狀況以及中西文化交流等，都具有重大學術價值，引起學術界的極大關注。

該遺址在2015年被發現，當年和2016年進行2次搶救性發掘，累計發掘面積2500餘平方公尺，揭露房址20座。

2018年5至11月，新疆文物考古研究所和中國人民大學聯合對尼勒克縣吉仁台溝口遺址進行了第3次考古發掘，發掘面積2000餘平方公尺，共清理房址17座，窯址2處，墓葬2座，另發現灶（火塘）、灰坑、冶煉遺跡、煤堆等200餘座，採集遺物標本1千餘件。

(旺報 )

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