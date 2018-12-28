鈕性侵案律師胡原龍今遭解任 又幫吸金集團站台遭訴

2018年12月28日 22:20 中時 陳俊雄 、 張孝義

曾任台北地檢署主任檢察官的鈕承澤性侵案委任律師胡原龍，今日突遭到鈕解任同時，也因在去年替違法吸金7785餘萬元的「國磐資產開發公司」站台發言，遭新北地檢署依違反銀行法罪嫌起訴。

檢方調查，從事不動產投資開發的國磐資產，在去年8月28日在五星級飯店舉辦記者會，推出保證還本及高投資報酬的「借款式類儲蓄型金融服務」，除了找來前台船副總王海濤擔任發言人，也找來曾任北檢主任檢察官的胡原龍站台。

胡原龍在現場表示，國磐「這是在台灣來講目前看應該可以說是creation、innovation的有點創新、創意，或是比較新開創的一種經營模式」、「因為他拿的錢並非是公司周轉不靈，而是要再買新的東西或做多元化的開發」、「 從目前相關法令看來國磐運作模式，他並沒有違法，跟我們所看到一般認為違反銀行法的情形不同。」國磐資產負責人秦朝添事後將這段影片放在國磐官網播放，讓民眾誤以為投資方案合法。

檢方指出，國磐資產從前年3月起，以「金猴運I資產管理服務」名義向不民眾募款投資開發全台不動產，還承諾投資1到79萬元年息7％、80萬元以上年息8到10％，且每半年領一次紅利，期滿領回借款本金的優厚條件吸金。另外，國磐也在新北、台中、嘉義等地成立分處，迄今年5月遭檢調搜索，吸金總金額7785萬5千元、受害民眾達125人。

國磐負責人秦朝添遭檢方傳喚到案後，辯稱投資利率最高只有10％並不算高，並未吸金；胡原龍則表示，他和秦朝添有交情，當時只是在記者會露個臉發言，並不知道公司實際運作狀況。

不過，新北地檢署根據記者會錄影內容，認定胡原龍有幫助秦朝添招攬民眾投資之嫌，依違反銀行法罪嫌將秦朝添與胡原龍起訴；至於擔任國磐發言人的前台船副總兼發言人王海濤，則被認定對吸金內容不知情而未遭起訴。

(中時 )