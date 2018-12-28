6個午休好點子 這樣做讓你活力一整天

2018年12月28日 22:16 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

午休是放鬆心情、恢復體力的充電時間，只要做對了，整個下午都能活力充沛。

短短一個多小時的午休時間，你都在做什麼？吃完飯直接趴著睡午覺？不但容易消化不良，小腹也會愈來愈突出，NG！一邊扒便當一邊工作？當心整天都維持緊繃的情緒，遲早會彈性疲乏，NG！為了你的健康著想，請趕快揮別NG午休法，以下6個午休新點子，可以幫你找回活力。

1按摩頭部、面部及肩頸穴道，到美髮沙龍洗個頭也很好

如果整個上午都埋首在電腦前，幾個小時下來，不但眼睛容易痠澀，肩頸也會緊繃僵硬。午休時間不妨按摩一下睛明穴、太陽穴、百會穴、風池穴等面部及頭部穴道，有助於舒緩放鬆肌肉，也可以收到明目的效果；如果肩頸會痠痛，可以搭配使用具鬆弛、舒緩效果的按摩油稍微揉捏按壓。

此外，有時間的話也可以到公司附近的美髮沙龍洗個頭，享受10分鐘的頭部按摩，順便放鬆心情看看雜誌。洗完頭髮，不但造型更為亮眼，整個人也神清氣爽。

或者你也可以給自己幾分鐘的「放空」時間，什麼都不想，讓腦筋暫時休息一會兒。

2飯後散散步、活動一下筋骨，促進氣血循環

有時候覺得睏、覺得疲倦，並不一定是因為睡不夠，也有可能是缺乏運動，整個人才會懶洋洋的。

不妨趁午休時間到室外散散步、活動一下筋骨，不但脂肪比較不容易囤積，還有助於放鬆心情、連帶放鬆身體，讓筋絡暢通、氣血運行更順暢。

3洗臉、補妝，讓你下午神采奕奕

忙了一個早上，中午時早已一臉油光，這時候若能洗把臉，精神會好很多。

皮膚悶在油脂、灰塵裡透不過氣來，尤其男性臉部容易出油，記得去洗個臉；女性如果嫌重新上妝太麻煩，也可以用面紙輕輕按壓臉部出油部位，再重新補妝。

如果上午在大太陽下東奔西跑，覺得臉部曬得有點紅熱時，可以在午休時間用沾冷水的手帕或小毛巾短暫敷臉幾分鐘，臉部溫度降低後，出油情況也會減緩。

4傾斜椅背，小睡10～30分鐘的午覺

睡午覺可以讓身體快速充電，下午更有精神，但是午覺不要睡太久，大約10～30分鐘就夠了，否則可能會影響到正常的日夜作息。

大部份人都習慣趴著睡午覺，但是趴睡容易壓迫手臂及胃部，一覺醒來往往手麻、消化不良；有些人會找張沙發平躺著睡，但這樣容易胃酸逆流，也不利健康。

最好的午睡方式是把椅背傾斜、向後靠著小睡，並放一個靠墊來撐住腰部，睡起來會比較舒適。

5站著和同事聊天，比坐著有利消化吸收

飯後利用午休時間和同事聊聊天也是很好的放鬆方式，適度發洩一下、吐吐苦水，有助於緩解心理壓力。

不過可別坐著聊天，當心小腹會「日漸坐大」，最好能站著，或是一邊散步一邊聊天。飯後站立15～30分鍾，不但有利消化吸收，還能防止脂肪囤積在小腹處。

6玩玩小遊戲、做手工、整理辦公桌，適時轉換心情，下午工作更有勁

如果連午休時間都還繃緊神經埋首工作的話，難保不會彈性疲乏，這時最好能做些自己喜歡的事，例如玩數獨、下盤棋、做點小手工，轉換一下心情。

午休時間也可以稍微整理一下雜亂的辦公桌，把跟下午工作無關的東西收起來，以免分心、降低工作效率。日本平價服飾品牌Uniqlo總公司的員工，每個人桌上只有筆記型電腦，其他跟工作無關的私人用品都要放置在角落的櫃子裡。

在午休時間結束前，則可以預先安排下午待完成的工作項目。利用午休的空檔充分休息、做好準備，自然就能游刃有餘了。

(中時電子報)