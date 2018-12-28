Fed調查：對沖與共同基金削減新興市場多頭部位

2018年12月28日 22:26 工商 蕭麗君

美國聯準會（Fed）發布11月調查發現，對沖基金與共同基金雖然均涉足新興市場，但卻削減對該市場的多頭部位。不過專家預期，隨著美國升息趨緩，加上飽受重創的新興市場本益比已跌至數年低點，將有助該市場明年重返榮景。

Fed在11月6日至19日期間對23家機構的資深信貸經理人進行訪調，藉此了解他們對市場情況的看法。

調查指出，受訪者表示，旗下約有四分之三的對沖基金與三分之二的共同基金客戶在新興市場有曝險部位。

雖然有介於五分之二到五分之三的基金客戶對該市場持有淨多頭部位，但也有大多數客戶對新興市場看法趨向保守，並提高新興市場資產將下滑的押注。

新興市場今年表現慘淡，受到美國聯準會（Fed）持續調升利率與中美貿易戰波及，導致資金不斷從該市場外流。

其中追蹤一籃子新興股市表現的iShares MSCI新興市場指數股票型基金（EEM），從52周高點迄今已回檔逾兩成，這也使得EEM將邁向2015年來首度年線收黑。另外EEM追蹤的巴西、墨西哥、韓國、印度與中國股市也都已經陷入熊市。

不過專家也指出，隨著Fed預料將放緩升息腳步，或甚至開始轉向降息，將有助新興市場在新的一年出現強力反彈。Guggenheim投資長邁爾德（Scott Minerd）預測Fed貨幣政策轉向，並開始調降利率的機率為50％。

加上中美貿易僵局如果可以平和找到解決之道，這對新興市場，特別是中國市場是一大提振。

然而今年新興市場大幅慘跌，也讓該市場的投資價值逐漸浮現。根據統計，EEM目前本益比已下滑至11.41，創下2016年2月來最低。

USAA全球多重資產部門負責人拉提夫（Wasif Latif）認為，新興市場的低本益比景象已經相當普遍，他說「就資產類別而言，新興市場表現可望優於已開發市場，甚至是美國。」

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