美政府停擺到明年 民眾怪川普

2018年12月28日 22:26 工商 蕭麗君

由於白宮與國會就解決美墨築牆經費僵局然而沒有任何進展，意味美國政府停擺將拖到明年。然而根據路透社的最新民調顯示，有將近五成受訪民眾認為，政府運作陷入癱瘓，總統川普要為此負起責任。

美國政府關門已經進入第6天，結束耶誕節休會的參眾兩院周四雖然恢復集會，但由於出席人數寥寥無幾，因此開會只有幾分鐘即宣告解散，這也意味美國政府部分關閉的狀態將延到明年新會期之後，屆時民主黨將掌控眾議院。

美國總統川普27日再度把政府停擺一事推諉給民主黨。他在推文中指控民主黨「刻意阻撓」與「愚蠢行為」，傾向讓南邊邊境門戶洞開。

白宮在同時也加入圍剿民主黨行列，指控民主黨在化解政府關門僵局上不見任何具體行動。白宮在聲明中提及，總統與其團隊選擇耶誕假期留在華府，就是希望能就解決邊境安全危機、保護美國民眾與讓政府恢復運作上，能與民主黨達成協議。

它強調，「總統並不想讓政府繼續停擺，可是他不會簽署不以國家安全至上的提案。」。

由於白宮與國會的對峙，導致約有42萬名重要政府員工必須無薪工作，另外38萬名聯邦工作人員則被迫放無薪假。

然而根據路透社/Ipsos在27日發布的民調顯示，高達47％的受訪民眾認為總統川普要為聯邦政府部分單位關門負責，另外有33％民眾把矛頭指向民主黨國會議員，7％則歸咎於共和黨國會議員。

調查還指出，雖然有35％受訪民眾支持把築牆經費包含在國會支出法案內，但卻只有25％民眾支持川普以此為籌碼，而讓政府關門。

這份民調的調查時間是在12月21至25日，共有2440名成年人受訪，整個民調樣本的誤差為正負2個百分點。

(工商 )