王建民人如其球太直太真 若人生可重來 我不會再...

2018年12月28日 22:26 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一遍又一遍看著紀錄片《後勁》中的自己，王建民彷彿一再重返2008年6月15日那個天堂與地獄交錯的跑壘瞬間。「他是棒球選手，但在36歲前，就換過了9家公司，有時甚至是被開除或資遣。他也曾被放無薪假，被迫接受完全不一樣的職位和角色才能生存。即使有點年紀了，還是得放下身段重新學習，和職場上年輕活跳的小伙子競爭。」王建民紀錄片的導演陳惟揚想說這個發生在美國球場上的故事，但後來發現，這其實就是你我人生一樣會遇到的日子。

（陳惟揚「盧」了兩個月，才說動王建民拍紀錄片，傳遞不輕言放棄的決心。圖片來源：《後勁：王建民》劇照／WYC影視提供）

對許多人來說，王建民等於集體慶典與青春汗淚的記憶，那些年像是全民運動，大家不惜熬夜爆肝守候，只為了看王建民站在美國職棒大聯盟的投手丘上，拿下一勝又一勝。有趣的是，當時甚至有王建民勝投，當天台股就會漲的「建民盤」走勢，就是這麼一位讓台灣民眾愛到最高點的「偶像」。

2006、2007年兩個球季，王建民在MLB紐約洋基隊寫下連獲19勝佳績，2008年6月15日，戰績8勝2敗的王建民，在國家聯盟客場對上休士頓太空人隊，主投5局無失分獲得勝投，但卻在中途跑壘時扭傷右腳腳踝，不但當年球季提早報銷，也開始一連串下坡的道路。那時候，大家都沒想到有這麼嚴重。2009年，王建民從單季19勝的王牌投手，變成只有1勝的傷兵。由於王建民腳傷，在復健期間，洋基禁止建仔跑步，此舉雖然出於保護，卻讓王建民變成下盤力道不夠，必須更仰賴肩膀的力量投球，埋下肩傷開刀的因子。

(受傷過後遭到不同球隊釋出，王建民看盡了人情冷暖。圖片來源：《後勁：王建民》劇照／WYC影視提供）

整個肩膀被「打開重建」 建仔墜入谷底

肩膀開刀，是投手的大忌。王建民的手術，是整個肩膀被打開來「重建」。陳惟揚在《後勁》裡描述，「一般人可能只需要4根釘子就足以固定傷口，但建民的刀卻足足用了13根。這樣的傷口癒合之後，建仔不是只有投球時會痛，任何人平常做來輕而易舉的日常動作，都會讓他覺得不舒服。即便開車握方向盤這樣的小動作，建仔也會痛。」

如果只是不斷的打造紀錄巔峰，王建民也許得一直得扛著「台灣之光」的枷鎖，但隨著肩傷與復健不順，王建民即便上場卻屢被打爆的場景，讓球迷揪心不已。不斷被球隊釋出，從大聯盟到小聯盟到獨立聯盟，王建民幾乎快要無球可打。關注建仔的眼光越來越少，終於看不見。

（肩傷失去大聯盟舞台，熱愛棒球的王建民在獨立聯盟時期，依舊不放棄每場登板的機會。圖片來源：《後勁：王建民》劇照／WYC影視提供）

有人問陳惟揚，為什麼不是拍建仔人生最風光的洋基時期，反而是拍下他職業生涯最慘、前途最黑暗、蹲在獨立聯盟無路可退的落魄時刻？

陳惟揚說，「2103年，在一個沒有太多人知道的賓州小鎮，我和王建民相約見面。身形高大的王建民開著一輛租來的小車來赴約，那時他正在努力重回大聯盟投手丘。飯後，我看著王建民很勉強把193 公分的自己塞回那輛小車，看著他的車尾燈沒入暗夜，就像看著他從世界的中心，隱沒在宇宙的小角落，深刻感受到高低落差的位移......」

但是讓王建民真正變成王建民的關鍵，卻就是這一段沒有人看見的時光。全在陳惟揚鏡頭裡，忠實紀錄下來。

（王建民在棒球農場學習技巧，導師也認真陪同訓練，甚至幫忙把飯店房間布置成練習場。圖片來源：《後勁：王建民》劇照／WYC影視提供）

「用瓶子接到閃電」的奇蹟 建仔：我不能因為受傷就消失在球場上

老天爺給的是試煉，王建民看到的是機會。傷後他漸漸脫離了光環，卻讓「打球」這件事變得單純。曾擔任王建民照護員的徐加恩說，「當王建民能做自己，只專注在喜歡的棒球上，不用在意別人的眼光和期待，那就是他最快樂的時光。」

變回一位普通棒球投手的王建民，不再覺得自己一定要做什麼去回應期待，回到最初的自己，努力鑽研球技，在民間「棒球農場」的棒球學校裡，找到重生的機會。2016年，王建民跌破世人眼鏡從谷底再起，列入皇家隊開季25人名單，並且重新站回大聯盟投手丘。

有人以「用瓶子接到閃電」，來形容王建民重返大聯盟的奇蹟。王建民說，「我是個很不服輸的人，總覺得不能因為受傷就這樣消失在棒球場上，而是繼續往前邁進，我想讓大家看到：只要準備好，一定都還是有機會。」

「人到高點總是要下來」 王媽媽一見建仔復健身影 不捨淚下

這個過程，建仔需要熬過多少不足為外人道的艱辛，難以想像。一路看著愛兒在棒球路上顛簸前進的王建民爸媽，生活簡單低調。王媽媽說，王建民小時候功課不太好，但是體育很好，而且他從小到大都很聽話，無論跟他說什麼，他都說好。唯一一次例外，就是談到棒球的時候。

「這是我印象最深的，」王媽媽說，「當時有球探從日本來看建民打球，我們想說未來有機會去海外打球的話，日本離家比較近，應該比較好，但是我們問建民，『去日本打球好不好』時，他很明確說不要。」

「他說，我要去美國。」這就是他的夢想，只是圓夢的過程，全世界都在看。

總在台灣為建仔加油的王媽媽，從經紀人張嘉元口中聽到王建民傷勢後，曾心疼對愛兒說「花開得再好，也是要凋謝，人到了高點總是要下來，」就怕再訓練下去，王建民肩膀會再受傷，她希望孩子健康就好。一見到復健過程的畫面，王建民吃力舉起手那種忍耐痛楚的表情，媽媽的眼淚就流了下來。

（王建民與大兒子戲鬧一瞥。圖片來源：《後勁：王建民》劇照／WYC影視提供）

一出門上班就是兩百多天 王建民小兒子：爸爸住在iPhone裡

王建民兩個兒子在2009和2013年分別誕生。這些年來，王建民從大聯盟時期的漫長球季，到傷後又在各隊間輾轉找機會，常常一人隻身在外。對王建民的孩子來說，爸爸「去上班」的意思，常常就是一月離家，十月才回來；而爸爸回到家就是「放假」，但是為什麼爸爸一出門就這麼久才會回來？

「就像漁夫還是水手，他們就像爸爸一樣，一出門工作就要很久才會回來。」王建民的妻子吳嘉姈這麼回覆孩子的疑問。

吳嘉姈說，每次建仔要離家前，都會留下一張寫著電話的小紙片，要孩子如果想念他，就打電話給他。小兒子曾經一度以為，爸爸是一位住在iPhone裡的人。有一次王建民回家，小兒子還問「爸爸你現在不用住在iPhone裡了嗎？」

如果人生可以重來 王建民：這一次 我不會再心急

教王建民投伸卡球的教練尼爾艾倫（Neil Allen)說，「王建民人如其球，太直太真。」跑了大半個地球到美國追夢，當全世界都認為Chien-Ming Wang再也回不到巔峰，只有他自己相信，「我可以奮力再起，即使站上去一天就好。」

（王建民(右)近日出席紀錄片《後勁》首映會，導演陳惟揚(左)耗費四年時間跟拍，紀錄了一般人看不到的建仔另一面。圖片來源：陳德信攝）

返台為《後勁》紀錄片宣傳的王建民，被問到看了這麼多次片中的自己，如果重來一次，會有什麼改變？王建民微微想了一下，輕緩地說：「我應該還是會做一樣的決定。但是這次，受傷後我不會太急，應該耐心把傷養好，沒有百分之百復原，就不要急著復出。」

問花了四年跟著王建民東奔西跑的導演陳惟揚，這麼多年來貼身拍攝紀錄片，堪稱全方位最了解王建民的人，有什麼話想對片中的主角說嗎？陳惟揚看著站在他身邊高出大半個頭的王建民，毫不猶豫的回答 ：「你就做自己，就好了。」

(中時電子報)