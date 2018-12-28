SBL》新竹球王好威！成立煥6顆三分球轟翻達欣

2018年12月28日 22:35 中時電子報 黃及人

因為額頭撞傷缺賽4場的蔣淯安，28日宣告傷癒復出。(中華籃協提供)

回到曾待過24年之久的新竹市，擁有「新竹球王」封號的台啤後衛成立煥，手感果然特別火燙，靠他單場轟進6顆三分球、獨拿25分，愛德與塞瑟夫各拿18分，台啤108比100力挫達欣，沒想到成立煥賽後第一句話竟是，「我愛小安！」

成立煥口中的小安，就是傷癒復出的台啤隊長蔣淯安，有了小安重新回到場上掌控節奏，台啤才有辦法順利中止3連敗，所以成立煥不敢居功，「小安回來對我們幫助巨大，今晚真的是靠他贏球的，而不是光靠我1個人的功勞。」

只是重回熟悉的新竹體育館，對成立煥來說，感受當然格外不同，他在1歲時離開出生地美國紐約，回到台灣就在新竹待到25歲才上台北，28日場邊也有不少他的同學與朋友到場聲援，讓他自然打得格外賣力，更不想在親友面前漏氣。

「這裡因為去年台北世大運重新整修過，感覺變得很新，也很舒服，」成立煥說，「身為在地的我，看到那麼多親友來到現場加油，當然更想把球打好，也感謝隊友的信任，願意把球傳給我，我想今晚的表現應該沒有漏氣才對。」

其實相當巧合的是，4年前的同一天，也就是2014年12月28日，當時效力台銀的成立煥，也在新竹體育館幫助台啤擊敗台啤，「那場比賽我還記得，因為歐布萊恩當時氣到摔椅子，還把地板丟出一個小洞，叫我想忘記都難。」

達欣吞下本季對戰台啤的3連敗，今年面對台啤還沒贏過，達欣總教練范耿祥說：「就是守不好台啤的外線與快攻，讓他們得以五箭齊發，下次我們會更努力防守。」達欣以梅約28分、9籃板表現最佳，林宜輝18分。

(中時電子報)