最低4.4折！元旦連假吃喝玩樂全攻略看這裡

2018年12月29日 00:02 中時電子報 戴安瑋

劍湖山世界跨年煙火模擬圖。（圖/劍湖山提供）

元旦4天連假，除了最後一天跨年、看曙光，還有很多時間可安排出遊，國內主題樂園也紛紛推出活動讓民眾樂翻天，門票也有優惠。

●劍湖山世界：劍湖山世界推金光布袋戲、流行潮包、動漫商品及100多個吃喝玩樂的攤位與店櫃，讓遊客在四天連假在劍湖山世界樂翻天外，還推史上第一回，連續3天跨年煙火，結合雲林縣特有的金光布袋戲，讓2018～2019的跨年煙火金光閃閃 瑞氣千條，亦即12月29日、30日、31日，連續三天都施放煙火，總計1088秒的煙火，將照亮整個雲林夜空。跨年表演節目也從12月29日展開。

＊劍湖山世界現場購買門票：原價899元，特價699元，約7.7折，下午入園優惠加碼只要399元，約原價的4.4折。另，劍湖山世界網路商城推「劍湖山萬劍齊發煙火四日午後早鳥單人票$599」，約原價的5折。詳查官網: http://fancyworld.janfusun.com.tw

麗寶樂園推「12歲以下兒童免費面博幼價399元」。圖／業者提供

●麗寶樂園：麗寶樂園響應新市府2019年起12歲以下兒童免費參觀花博政策，於12/29~1/20搶先提供12歲以下兒童玩樂園、搭摩天輪通通免費(兩案皆須成人陪同，須搭配一名現場購買全票)，邀全台民眾一起賞花博玩麗寶。

鑑於天空之夢摩天輪受好評，於元旦當天推「尋光之旅」迎曙光活動，限量120名，於384米高空陪民眾迎接2019第一道曙光，天空之夢也成民眾迎曙光的全新夯點。跨年當天麗寶樂園渡假區各場域有延長或調整營業時間，陪民眾一起告別2018年。

＊麗寶樂園門票，全票750元，摩天輪全票350元，12/29日至1/20期間，12歲以下免費，須搭配一名成人現場購買全票；12/29至1/1渡假區任一消費，憑發票買摩天輪全票半價優惠，只要175元。詳查http://www.lihpaoresort.com.tw。

義大遊樂世界外觀。(圖／義大世界提供)

●義大遊樂世界：為歡慶跨年，四天連假12/29～1/1一人購買原價899元成人票，第二人只要199元外，今年更特別在12/31推跨年「派對動物」夜間入園方案，營運時間18：30-21：30，邀請街頭藝人彩表演，還有夜間遊行， 凡想參加夜間遊行活動的民眾，憑樂園12/31當日門票加價購150元即可，或憑E卡+MALL不限金額發票(於12/7~12/31消費)也只要加價購 199元。

義大遊樂世界最近才試營運的「K歌摩天輪」，為南台灣最高、全台首創，民眾可在海拔高度215公尺高空中大展歌喉，獨家高空卡拉OK包廂最多可容納6人；試營運期間，享優惠加購價，週一~週五每車廂只要300元，週六~週日及國定例假日每車廂400元，歡唱時間為2圈，大約半小時。詳查官網: http://www.edathemepark.com.tw/Website/index.aspx

九族文化村打造「西班牙海岸」，計有五大遊樂設施。（圖/九族文化村提供）

●九族文化村：斥資6億元、費時6年打造的「西班牙海岸」，計有五大遊樂設施，28日試營運，元旦四天連假期間加量不加價，園區安排外國舞者表演西班牙弗朗明哥舞蹈，準備美味精緻西班牙在地美食外，入園遊客皆可免費搭日月潭纜車、暢遊其他遊樂設施及欣賞原住民表演，31日晚上還可到日月潭欣賞跨年煙火秀、元旦金龍山迎曙光。

＊九族文化村票價，全票850、學生票750、學童票650、博幼票420(配合觀光局樂齡專案，1/31前門檻降到60歲以上即可購買)，門票逢日月潭纜車開放日，贈送當日免費搭乘日月潭纜車。詳查官網: https://www.nine.com.tw/

六福村打造耶誕小鎮迎元旦連假。（圖/六福村提供）

●六福村：打造成耶誕小鎮，加上六福村即將在明年迎來40歲生日，為替園區暖壽，特推出優惠，即起至明年1月1日止，凡民國出生年月日或身分證字號含數字「4、0」任一碼，當場享六福村門票520元大優惠（原價999元，約5.2折）。

民眾在活動期間來到購票處，出示身分證，無身份證者需同時出示戶口名簿或戶籍謄本搭配健保卡、外籍人士憑中華民國居留證，經確認即可享有購票優惠。詳查官網http://www.leofoo.com.tw/village。

(中時電子報)