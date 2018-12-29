8.5頭身完美比例 「大學小姐」高梨琉下海拍AV！

2018年12月29日 00:05 中時電子報 吳品瑤

近年的日本成人影視產業越來越「演藝化」，無論女優或男優都不再純粹只是脫光光表演的「裸色工作者」，觀眾的行為猶如普通追星一般，把AV女優當成藝人，除了在乎她的外表與表現外，同時也迫切想知道暗黑女神的背景來歷，因此，人生在AV之外有點「特殊經歷」的女孩，成了片商想挖掘的對象，新生代AV女優高梨琉就是個例子。

說實在，高梨琉就外表來說，並不是多麼特出，身材高瘦但沒有豐滿大胸也沒有挺翹蜜桃臀，皮膚白皙乾淨但秀麗的五官也不怎麼讓人一眼驚艷，然高梨琉卻是個有故事的女孩，她在AV解禁之前，拍攝了情色寫真《初裸》，這個履歷對AV女優來說並非多麼新鮮，但有趣之處在於她可是拿下「黃金番號100」的特殊女孩，至少在同期推出的新人中，足見高梨琉備受東家期待。

而高梨琉的AV初道作封面，則大幅度解密了她的可看之處，片商在文案上給予她的身材相當高的肯定，看多了爆乳、S曲線，高梨琉可謂賞心悅目的典型女優，片商力讚她擁有8.5頭身完美比例，加上那張甜美清新的臉蛋，這樣的外表為高梨琉贏得了「大學小姐」殊榮，而她在入行AV初體驗後，片商發掘了她驚人的「身體才能」，那就是貌似清純不可侵犯形象的背後，高梨琉是個渴求高強度性愛的色色女孩，實際床戰便能發現她擁有超敏感體質，可望成為超適合拍AV的「名器」級女優，之後的發展讓人期待…

姓名：高梨琉

日文：たかなしるう

拼音：Takanashi Ruu

出生地：日本

三圍：31 - 22 - 32 C罩杯

出道年份：2017

演出作品：

「新人！kawaii*専属デビュ→ 8.5頭身ミスキャンパス スレンダー敏感ヒップライン激突きAVデビュー！ たかなしるう」

「スレンダーボディのミスキャンパスたかなしるう はじめての大痙攣ぴっくぴくイキまくり4本番」

(中時電子報)