演藝圈多對愛侶長跑多年 張惠妹七個字曝感情規劃

2018年12月29日 07:00 中時電子報 蘇士亨

演藝圈許多情侶愛情長跑多年，但對於結婚共組家庭卻始終沒有下文，像是情長跑7年的張惠妹與調酒師Sam、3月互許終生的黃子佼和孟耿如，以及「以結婚為前提交往」的羅志祥和女友周揚青，都讓粉絲好奇何時邁入人生下一個階段。

「亞洲舞王」羅志祥，出道多年曾傳出多段緋聞，像是徐懷鈺、Makiyo、Selina以及李毓芬等人，但談感情極低調的他始終未正面承認，而大陸網紅周揚青是首位承認的女友，兩人除了以結婚為前提交往，更不時在微博隔空放閃，此外周揚青還不時陪伴羅媽媽，甚至在羅媽媽生日當天，還親自下廚張羅一桌好菜孝敬，據悉準兒媳身份早已獲認證，尤其今年兩人趁著聖誕節，遠赴東京迪士尼樂園約會，更在Instagram放上好幾張合照，並身穿同款情侶裝，相較以往如今高調放閃，也讓粉絲認為兩人應該是「好事近了」。

黃子佼和小19歲的女友孟耿如交往4年，更曾在金鐘獎公開喊話「找時間，就把婚結一結了吧」，不過卻始終未見有實際行動，但就在今年三月黃子佼46歲生日時，在恩師張小燕與眾多演藝圈好友見證下，向女友孟耿如求婚成功，也透露希望在2020年完婚，至於曾夢想舉辦的「流水席」，目前還沒有具體計劃，不過小倆口也一改過去低調態度，可以說是越愛越高調，聖誕節當天除了罕見曬出同框恩愛照，2人還現身文化大學欣賞夜景，可以說是浪漫爆表。

張惠妹與調酒師Sam愛情長跑7年，相差6歲姊弟戀穩定發展，近年Sam除了經營阿妹砸千萬為他打造的酒吧，在阿妹巡演時也陪同出國巡演，像是阿妹2014年在台北舉辦十場烏托邦演唱會，Sam也是愛相隨不缺席，就連張媽媽在台東辦壽宴，Sam也到場祝壽，可見兩人感情已獲長輩認證，至於事業如日中天的張惠妹何時結婚?她則表示「感覺到了就結」，對婚姻沒有既定計畫表。

(中時電子報)