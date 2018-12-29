演藝圈多對愛侶長跑多年 張惠妹七個字曝感情規劃

演藝圈多對愛侶愛情長跑多年，讓粉絲期待能早日修成正果 。(圖/微博)

友善列印
中時電子報

演藝圈許多情侶愛情長跑多年，但對於結婚共組家庭卻始終沒有下文，像是情長跑7年的張惠妹與調酒師Sam、3月互許終生的黃子佼和孟耿如，以及「以結婚為前提交往」的羅志祥和女友周揚青，都讓粉絲好奇何時邁入人生下一個階段。

「亞洲舞王」羅志祥，出道多年曾傳出多段緋聞，像是徐懷鈺、Makiyo、Selina以及李毓芬等人，但談感情極低調的他始終未正面承認，而大陸網紅周揚青是首位承認的女友，兩人除了以結婚為前提交往，更不時在微博隔空放閃，此外周揚青還不時陪伴羅媽媽，甚至在羅媽媽生日當天，還親自下廚張羅一桌好菜孝敬，據悉準兒媳身份早已獲認證，尤其今年兩人趁著聖誕節，遠赴東京迪士尼樂園約會，更在Instagram放上好幾張合照，並身穿同款情侶裝，相較以往如今高調放閃，也讓粉絲認為兩人應該是「好事近了」。

黃子佼和小19歲的女友孟耿如交往4年，更曾在金鐘獎公開喊話「找時間，就把婚結一結了吧」，不過卻始終未見有實際行動，但就在今年三月黃子佼46歲生日時，在恩師張小燕與眾多演藝圈好友見證下，向女友孟耿如求婚成功，也透露希望在2020年完婚，至於曾夢想舉辦的「流水席」，目前還沒有具體計劃，不過小倆口也一改過去低調態度，可以說是越愛越高調，聖誕節當天除了罕見曬出同框恩愛照，2人還現身文化大學欣賞夜景，可以說是浪漫爆表。

張惠妹與調酒師Sam愛情長跑7年，相差6歲姊弟戀穩定發展，近年Sam除了經營阿妹砸千萬為他打造的酒吧，在阿妹巡演時也陪同出國巡演，像是阿妹2014年在台北舉辦十場烏托邦演唱會，Sam也是愛相隨不缺席，就連張媽媽在台東辦壽宴，Sam也到場祝壽，可見兩人感情已獲長輩認證，至於事業如日中天的張惠妹何時結婚?她則表示「感覺到了就結」，對婚姻沒有既定計畫表。

(中時電子報)

登YouTuber性幻想榜 白癡公主超… 結縭36年不離不棄 成龍送大禮逼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。