姐姐常帶男友回家睡 高一小妹妹覺得困擾

2018年12月29日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名女高中生跟跟姐姐同住一個房間，兩人感情一直很好，不過自從姐姐去年上大學交男友後就變了。原來姐姐不時的會帶著男友回家睡覺，而且姐姐跟男友也不避諱妹妹在旁邊，兩人直接就上演活春宮，姐姐男友平時睡覺還會只穿著內褲，甚至裸睡，讓高一的她接近崩潰。

原PO在《Dcard》表示，姐姐遇自己睡同個房間，不過她卻一直狂把男友帶回家睡，因為他與姐姐睡同一間類似通鋪的房間，時常會被「他們」打擾，旁邊不但上演過活春宮等情侶間的親密互動，姐姐的男友還經常只穿一條內褲，甚至全裸跟她們睡同間房，原PO表示如果他們是安分的好好睡覺，自己絕對不會如此反對姐姐把男友帶回家。

她崩潰的表示，自從發生那些事後，每次跟她們躺在同個房間，都覺得很不舒服，都睡不好、失眠、無法安心睡覺等等...實在是不知道該怎麼辦才上網求助，她說因為媽媽改嫁，爸爸重病住院，根本沒有人可以幫她，即使她拜託生病的爸爸播電話給姐姐的男友也沒用，有網友建議原PO跟姐姐好好的溝通，但似乎沒有什麼改善。她表示，有跟姐姐溝通過，請他們不要在我旁邊做那些事之後是有改，姐姐與她男友不再原PO旁邊嘿咻，但因為家裡隔音很差，她說聽到聲音，就知道他們在幹嘛了，似乎非常無奈。

不過原PO強調，姐姐其實非常疼愛自己，姐姐的腳因為她而被電鋸傷到，大腿上留了很大的疤痕，心裡也留下創傷，讓原PO感到對姐姐非常愧疚，這期間她表示自己忍受了姐姐與男友一年，雖然她多次表明「不喜歡」，但兩人依舊，讓只是小高一的妹妹上網PO文，表示「真的快瘋了」。網友看了也只能安慰她勸她向學校求助，也友人勸她忍一忍，等到自己有經濟能力搬出來住。

(中時電子報)