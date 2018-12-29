人夫偷吃網美還散布裸照 正宮PO照罵「網霉」吃官司

2018年12月29日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

新北市一名36陳姓人夫涉嫌外遇26歲詹姓網美，兩人因為在通電話中爭吵被妻子聽見偷吃才而曝光，妻子怒告2人通姦。而陳與詹兩人鬧翻後，陳將詹女裸照PO上網路，陳男妻也在詹女的照片留言「網霉」、「臭三八」，被詹女提告。不過因陳男一直向詹女稱自己單身，謊稱現任妻子是前妻，檢方採信，認定她不知道陳男已婚，將她不起訴。至於陳男因散布詹女裸照，被以妨害秘密罪、恐嚇危安罪嫌起訴，陳妻也被依公然侮辱罪起訴。

36歲的已婚男和網美大搞婚外情，今年8月初2人因故在電話中爭吵，正巧被陳妻子聽見，一問之下，才知道先生外遇，陳男坦承今年3月至8月間，共與詹開房間嘿咻過7次。妻子怒告2人涉犯通姦，後來又對陳撤告。陳妻在知道的當晚，就上臉書PO詹照片，留言「臭三八」、「網霉」辱罵。詹女因此反控陳男夫妻妨害秘密、妨害名譽。

今年8月底陳不斷用通訊軟體或撥電話騷擾詹，恐嚇「電腦有很多妳的不堪照片及紀錄」，隔天就在個人臉書上PO文「我手邊好多私密照」，並上傳詹女的裸照到臉書社團上。

開庭時，詹坦承確實有和陳有發生過性行為，但她認識陳男時，陳男還自稱單身，又改口說離過婚，但是有和前妻同居，她一直相信陳男真的單身，陳還一直表示要和她結婚，要給她更大的婚禮，還傳訊要以「提現金600W+無貸款房子+200W創業資金」向她求婚。

今年8月，陳男先告訴她前妻懷孕，但又稱「管他母子去死」，直到今年9月詹才輾轉得知陳從未離婚，甚至陳妻提告後，陳男還一直想挽回她，還放話要散布裸照，讓她很害怕。

蘋果報導陳男坦承有向詹女求過婚，但沒說條件，他說詹女要求他離婚娶她，自己是迫於無奈才騙詹女自己已離婚，他也否認有恐嚇詹女，臉書上的裸照都是他上網下載的，並沒有偷拍。

陳妻則辯解，沒有要公然侮辱詹女，其臉書文章設定只有朋友能看見，強調自己並沒有向不特定人公開。

檢方根據陳詹女交往期間的訊息紀錄，發現陳都稱呼妻子為「前妻」，而事情曝光後，詹曾多次回訊給陳說「你再來打擾我要跟你老婆說」、「有老婆還玩弄別人」、「等語，可見詹女對陳男欺騙她一事感到憤怒，難以認定詹女明知陳男已婚還發生性行為，因此處分詹女不起訴。

而陳男恐嚇詹女、上傳她裸照，以及陳妻PO文罵詹女的部份，都有訊息紀錄、臉書頁面截圖等佐證，因此依散布無故以照相、錄影方式竊錄他人身體隱私部位、恐嚇危安罪嫌起訴陳男，依公然侮辱罪嫌起訴陳妻。

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(中時電子報)