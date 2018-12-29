2018十大金句出爐 吳奕凡、柯文哲輸慘了

2018年12月29日 00:18 中時電子報 林毅

網路族群越來越多，許多時下流行用語生命週期都不長，往往沒幾個月又被淘汰，例如卡提諾狂新聞的「948794狂」、吳奕凡的「你有freestyle嗎」，又或是張震嶽的「我覺得不行」，如今還會使用的人已經大幅減少，那麼今年登頂的又是哪些用詞呢？

《網路溫度計》進行統計，結果卻出乎意料，因為在中國大陸爆紅的吳奕凡的「skr」僅排在第4名，且網路聲量更是慘敗給前兩名，柯文哲MV「怪怪的」則是勇奪第二名，但依舊不敵光頭哥哥的「母湯」，以下為完整排名：

6.厲害了我的國：由「厲害了我的哥」衍伸而來，大陸央視依樣畫葫蘆，用來讚頌政府，卻遭到大陸網友們揶揄，時常在討論事情、聊天時說出這一句來諷刺、搞笑。

5.幹大事：嘻哈天團MJ116的饒舌歌《幹大事》爆紅，歌名也成為網路當紅用語，不僅旋律讓人上癮，歌詞更是引人入勝，不僅年輕人喜愛，就連老年人都凍未條，拿來當廣場舞歌曲。

4.skr：中國有嘻哈男星吳奕凡繼去年「你有freestyle嗎」又一力作，出處是《中國新說唱》，再度引起網友集體中毒，是打從心底佩服人的稱讚用語。

3.涼涼、涼了涼了：來自武俠劇《三生三世十里桃花》片尾曲《涼涼》，由楊宗緯與張碧晨合唱，經典哭腔立刻洗腦不少人，造成歌比劇還要紅的現象，許多直播主遊戲輸掉也會說「涼了涼了」，表示自己快輸了。

2.怪怪的：柯文哲在競選期間所推出的MV《Do Things Right》，上線後立刻洗腦年輕一輩，讓大家邊看邊笑，成為茶餘飯後話題，其中「怪怪的」更是成為許多人聊天口頭禪。

「光頭哥哥」的「母湯」莫名其妙成為2018時下最流行金句

1.母湯：一名無厘頭網紅「光頭哥哥」在YouTube上傳一隻莫名其妙短片，全身赤裸還自己不斷纏繞膠帶，對著鏡頭喊「哥哥，不要」，最後喊「哥哥母湯哦」，極其無厘頭的影片反而爆紅，母湯也成為2018最流行用語，連各大媒體與政治人物都會跟風使用。

不過可想而知，這些用語過了幾個月又會急速冷卻，被新的用詞所取代，2019年韓國瑜多句經典競選口號例如「人進得來，貨賣得出去，高雄發大財」等或許也會登上金榜。

(中時電子報)