電梯門開了 一腳踏入結果踩空

電梯門開了，一腳踏入結果踩空。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
/綜合報導

大家做電梯時，看到門一打開，下意識的都會前腳直接邁了進去，不過重慶一名張先生，就差點整個人都會掉進電梯井裡。

張先生說，事情發生在25日上午九點多鐘。他打算從B1進入電梯裡面。一按電梯按鈕，電梯門就打開了。

張先生：「我準備邁進去，結果一看，沒有電梯，但是我的腳已經邁進去了，我嚇得倒在地上，把門口這裡摳著，人才沒有掉下去。」

張先生說，當時他半個身子都懸在空蕩蕩的電梯井裡，全靠雙手死死地摳住門框，才沒有掉下去。站在一邊的鄰居陳先生，也被嚇到，連忙上前把他扶了起來。

張先生隨後用手機拍下了當時的情況。畫面顯示，電梯當時位於B1和1樓之間。且幾名電梯維保人員，正在裡面操作。

B1下面，還有兩三層。張先生要是掉進去，後果不堪設想。事發後，張先生向社區物管和電梯維保單位投訴了這事。

張先生生氣的說「維保，電梯門是不應該能打開，第二，安全警示他們都沒有放置。」

對方解釋，他們當時有兩名工人，正在對電梯做例行保養。一般來說，電梯保養過程當中，不能正常使用，電梯門從外面也不能打開。

維保公司工作人員說，張先生在外面按電梯按鈕的同時，他們的工人恰好也在裡面操作，打開了電梯門，這才讓張先生誤以為電梯門是他按開的，差一點釀出了大事。維保公司方面表示，他們當時只在1層周邊設置了安全警示，卻忽略了B1層，這是他們的工作失誤。

電梯公司表示，他們會吸取教訓，今後會加強操作規範的教育，避免再發生這樣的情況。同時，張先生也向當地安監部門投訴了此事。

(中時電子報)

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