連假搭上「濕冷列車」！北東部大雨特報！北台低溫探10度

受強烈大陸冷氣團來襲，全台天氣普遍低溫，北部最低溫下探10度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導
今早氣象局也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）
【氣象】強冷空氣＋華南雲帶　長輩注意身體

今（29日）是元旦4天連假首日，然天公不做美！受強烈大陸冷氣團來襲，全台天氣普遍低溫，北部最低溫下探10度。今早氣象局也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。另今日雲嘉南地區空氣品質不佳，外出請注意。

今日至明晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，台灣東北部地區及大台北山區有雨，北部、東部及東南部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

氣溫方面，今天北部清晨下探11、12度，空曠地區最冷有機會下探10度低溫，中南部及東部低溫則約12～14度。北台灣高溫14～16度，花東地區高溫18～19度，中南部高溫較高約為22～24度。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

今日東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至11級強陣風，前往海邊活動的民眾應多加注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、馬祖、金門地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今天北部清晨下探11、12度，空曠地區最冷有機會下探10度低溫。（圖取自氣象局網頁）

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