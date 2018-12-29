12／29三大報頭版要聞

2018年12月29日 07:25 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

立法院昨三讀通過《都市更新條例》部分條文修正案，將都市更新事業概要同意比例從10分之1大幅提高到2分之1以上；對於釘子戶問題，條文也明定「3加1」防爭議處理程序，只要有爭議就強制舉行聽證，經實施者、地方政府協調不成後，才可由政府代拆。

元旦4天連假登場，昨日傍晚國道已出現第一波返鄉車流，交通部高公局指出，今日才是國道交通量最大的一天，預估是平時的1.5倍，可能創下歷年元旦假期最大交通量，開車南下的民眾要小心6條地雷路段；北上高峰則出現在12月31日，呼籲駕駛上路前先做好規畫。

新聞透視內政部保五總隊學生餐廳因多日觀看中天新聞被學生檢舉，三立電視台不分青紅皂白，竟找來專家稱此為「國安危機」、「被洗腦」，還在毫無證據下質疑中天每月花500元「綁台」。難不成看中天就成國安危機？內政部長徐國勇授權祕書向中天證實，確認沒有500元情事，也否認保五被「鎖」；選前蔡政府不斷宣示將嚴懲「假新聞」，這不是「假新聞」，什麼才是？綠媒製造假新聞，恐才真是國安危機。

◎旺報

大陸國家稅務總局27日最新公告，就2019年上路的《個人所得稅法》新制發布細部文件，個人年終獎金的個稅優惠政策確定將延續至2021年底，換言之，在2022年前，年終獎金等全年一次性獎金，仍可與綜合所得稅分開獨立計稅。有台商就指出，不少台幹原本擔心個稅改革會讓稅負增加，但藉由這3年的緩衝期，讓台幹笑領政策紅包，總算可以回鄉安心過年。

時至歲末，再過幾天大陸「個人所得稅」新制正式上路，近日就眾多疑慮逐一說明拍板，眾所關注的「年終獎金」也宣布給予3年緩衝期，可獨立分開計稅到2022年之前。但台幹台商開心領到政策紅包、免傷荷包返鄉過年之後，從長期來看仍要務實面對，不只是年終未來併入綜合所得計稅、課稅，連同新制下的許多改革都勢必得積極面對。

外籍人士在大陸的部分補貼免稅優惠政策，未來確定逐步取消。大陸國家稅務總局27日公告《關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知》，並針對外籍個人有關津貼補貼政策進行說明，發改委指出，包括台商台幹在內的外籍個人，過去享受住房補貼、語言訓練費、子女教育費等補貼免稅從2022年取消，全面改採專項附加扣除。

◎工商時報

14檔2019年法人新認養股出籠！統計富邦、凱基、日盛、宏遠、群益、統一、華南永昌、第一金證、永豐金證及國泰等十大投顧力薦的2019年十大產業明星股，近10日吸引法人提前卡位，將成為2019年法人新認養標的，後市值得密切關注。

28日為2018台股最後一個交易日，尾盤湧進151億元急拉、衝破9,700點大關，新台幣也一舉升破30.8元關卡，股匯封關收雙紅。專家指出，台股封關，內資作帳拉抬功不可沒，展望2019年「逢九必漲」的股市，年度交易首日上漲機率達7成，新年開紅盤機率可期。

都更條例在實施20周年的最後一天完成修正，明定未來對都更釘子戶將採「三加一」方式處理，亦即在都委會審議後，若有爭議即強制辦理聽證會、實質審議，最後經過協商平台協調拆除日期、安置計畫等，程序完備後政府才可代拆，也保留政府的代拆權力。

(中時電子報)