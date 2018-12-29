小英讚賴揆「好投手」 賴神反應卻讓網友不解？

2018年12月29日 07:51 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

行政院長賴清德昨(28日)召開年終記者會，對辭意是否不變，何時是總辭時間等敏感議題，他笑稱，接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任對手才是總教練職責，而總統蔡英文更稱讚賴清德是好投手，昨晚賴清德在立院受訪，卻僅「哈哈哈哈哈」笑著帶過。讓網友大感不解。

賴清德昨於政院年終記者會表示，自接任時就有自己是中繼投手這樣認知。下一任投手是總教練權責，從來都不是投手之間交代，都是總教練交代。總統蔡英文還在臉書公開稱讚賴清德是好投手，同日晚與媒體茶敘時，媒體又問，賴清德留得成嗎？她說：「還不到最後不能放棄」。至於慰留會到什麼時候，有無期限？總統說：「政治沒有期限」。

12月28日周五是立法院本會期最後一天，賴清德來立院致感謝詞，對於行政院過去一年來推動的各項重大建設，立法院都盡力給予支持，尤其是前瞻基礎建設二期計畫今三讀通過，他非常感激大家的辛勞，特別代表行政院前來致謝。對於總統慰留，賴清德僅以「哈哈哈」一笑以避之回應。

對此，批踢踢網友留言評論表示，「笑啥？」、「哈哈哈哈哈」、「賴：手都快投斷掉了」、「哈哈哈哈哈」、「教練 我想選總統」、「球速160變成球數160了」、「不要換不要換」、「哈哈哈哈哈哈」、「哈三洨」、「賴 : 小英你每次先發都搞到滿壘無人出局」。

(中時電子報)