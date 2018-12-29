小英讚賴揆「好投手」 賴神反應卻讓網友不解？

總統蔡英文(左)、行政院長賴清德(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德昨(28日)召開年終記者會，對辭意是否不變，何時是總辭時間等敏感議題，他笑稱，接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任對手才是總教練職責，而總統蔡英文更稱讚賴清德是好投手，昨晚賴清德在立院受訪，卻僅「哈哈哈哈哈」笑著帶過。讓網友大感不解。

賴清德昨於政院年終記者會表示，自接任時就有自己是中繼投手這樣認知。下一任投手是總教練權責，從來都不是投手之間交代，都是總教練交代。總統蔡英文還在臉書公開稱讚賴清德是好投手，同日晚與媒體茶敘時，媒體又問，賴清德留得成嗎？她說：「還不到最後不能放棄」。至於慰留會到什麼時候，有無期限？總統說：「政治沒有期限」。

12月28日周五是立法院本會期最後一天，賴清德來立院致感謝詞，對於行政院過去一年來推動的各項重大建設，立法院都盡力給予支持，尤其是前瞻基礎建設二期計畫今三讀通過，他非常感激大家的辛勞，特別代表行政院前來致謝。對於總統慰留，賴清德僅以「哈哈哈」一笑以避之回應。

對此，批踢踢網友留言評論表示，「笑啥？」、「哈哈哈哈哈」、「賴：手都快投斷掉了」、「哈哈哈哈哈」、「教練 我想選總統」、「球速160變成球數160了」、「不要換不要換」、「哈哈哈哈哈哈」、「哈三洨」、「賴 : 小英你每次先發都搞到滿壘無人出局」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

彭文正8字狠酸小英府院關係 網轟：整天靠北靠姆！
北市立委補選媒體民調 拿下最高支持度的竟是他！
彭文正8字狠酸小英府院關係 網轟… 陳其邁正面朝下人體衝浪 網：邁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。