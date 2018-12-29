拒絕染幽門螺旋桿菌成胃癌患者 這習慣超神

胃痛。(示意圖/達志影像提供)

友善列印
中時電子報
台灣每年也有4000人新罹患胃癌，其中高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。翻攝國健署
台灣每年也有4000人新罹患胃癌，其中高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。翻攝國健署

幽門螺旋桿菌被世界衛生組織列為第一類致癌物，台灣每年也有4000人新罹患胃癌，其中高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。衛福部國健署表示，幽門螺旋桿菌主要經口沫傳染，避免共用餐具，改用公筷母匙，能有效減少傳染。

衛福部國健署在健康久久網站，製作懶人包《殺菌保胃戰：認識胃癌元凶幽門螺旋桿菌》，一一列出胃癌發生原因，包括遺傳、不良生活習慣、逆流性食道炎、長期服用類固醇或消炎藥患者、有胃部疾患及感染幽門螺旋桿菌。

國健署指出，台灣每年也有4000人新罹患胃癌，好發年齡為40至60歲，高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌；幽門螺旋桿菌是目前所知唯一能在人體胃部存活的細菌，感染後將降低胃酸強度、使胃部發炎，慢性發炎可能進展成胃癌。目前世界衛生組織將之列為第一類致癌物。

國健署說，胃幽門螺旋桿菌會引起缺鐵性貧血而頭暈，可能造成消化性潰瘍而胃痛、嘔吐、出血，可能造成慢性胃炎而有胃痛、胃脹、打嗝、消化不良等，經呼吸、糞便、抽血或胃鏡檢查，確定罹患胃幽門螺旋桿菌，須口服三合一藥物治療，可降低30%~40%的胃癌發生率。

至於如何殺菌保衛，國健署說，幽門螺旋桿菌的感染通常是口沫傳染，因此應避免共用餐具、改用公筷母匙外，就是接受幽門螺旋桿菌療法，以及建立良好的生活習慣，少紅肉多蔬果、遠離菸酒、規律運動、釋放壓力及定期檢查，即早發現即早治療。詳查（https://health99.hpa.gov.tw/flipbook/61013/#p=1）。

(中時電子報)

12／29三大報頭版要聞 醜蔬果也能成美味料理！惜食餐廳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。