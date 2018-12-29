拒絕染幽門螺旋桿菌成胃癌患者 這習慣超神

2018年12月29日 08:17 中時電子報 戴安瑋

台灣每年也有4000人新罹患胃癌，其中高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。翻攝國健署

台灣每年也有4000人新罹患胃癌，其中高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。翻攝國健署

幽門螺旋桿菌被世界衛生組織列為第一類致癌物，台灣每年也有4000人新罹患胃癌，其中高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。衛福部國健署表示，幽門螺旋桿菌主要經口沫傳染，避免共用餐具，改用公筷母匙，能有效減少傳染。

衛福部國健署在健康久久網站，製作懶人包《殺菌保胃戰：認識胃癌元凶幽門螺旋桿菌》，一一列出胃癌發生原因，包括遺傳、不良生活習慣、逆流性食道炎、長期服用類固醇或消炎藥患者、有胃部疾患及感染幽門螺旋桿菌。

國健署指出，台灣每年也有4000人新罹患胃癌，好發年齡為40至60歲，高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌；幽門螺旋桿菌是目前所知唯一能在人體胃部存活的細菌，感染後將降低胃酸強度、使胃部發炎，慢性發炎可能進展成胃癌。目前世界衛生組織將之列為第一類致癌物。

國健署說，胃幽門螺旋桿菌會引起缺鐵性貧血而頭暈，可能造成消化性潰瘍而胃痛、嘔吐、出血，可能造成慢性胃炎而有胃痛、胃脹、打嗝、消化不良等，經呼吸、糞便、抽血或胃鏡檢查，確定罹患胃幽門螺旋桿菌，須口服三合一藥物治療，可降低30%~40%的胃癌發生率。

至於如何殺菌保衛，國健署說，幽門螺旋桿菌的感染通常是口沫傳染，因此應避免共用餐具、改用公筷母匙外，就是接受幽門螺旋桿菌療法，以及建立良好的生活習慣，少紅肉多蔬果、遠離菸酒、規律運動、釋放壓力及定期檢查，即早發現即早治療。詳查（https://health99.hpa.gov.tw/flipbook/61013/#p=1）。

(中時電子報)