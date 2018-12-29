醜蔬果也能成美味料理！惜食餐廳品慢食吃健康

2018年12月29日 08:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活多一點巧思！醜蔬果也能成為美味料理！新北市政府農業局為協助農民並減少食物浪費，推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用外觀不符合市場規格的「蔬果格外品」，並邀請這些業者一起推廣惜食理念，共同為減少食物浪費而努力，目前在雙北市、新竹、宜蘭共有40家合作餐廳。

樂屋好食店內販售友善食材。（新北市農業局提供）

位於新北市永和區的「樂屋好食」空間並不大，小小5坪的餐區最多能坐七個客人，因此經常在用餐時段坐滿顧客。老闆許雅芬出身醫學工程背景，畢業後卻轉往出版社擔任編輯，又因熱愛美食而投身餐飲。早前經營飲料店，許雅芬有感於這個行業消耗大量一次性餐具、對環境造成劇烈汙染，她開始體會到飲食對於土地的影響，因此轉型做友善餐廳，希望透過「吃」的選擇與方式來改變顧客觀念。

許雅芬表示，她開飲料店時就在宜蘭深溝村租地從事友善耕作，成為「半農」，如今餐廳有接近8成食材都是自己種。她說從深溝耆老身上學到最重要的觀念是「成物不毀」，只要是從這片土地長出來的東西，不論美醜，都應該懷著感恩、盡其所用，與惜食分享餐廳理念一拍即合。因此，店內食材採全食利用，營養的根皮都能成為料理；她也推崇慢食概念，希望顧客能耐心等候熬煮、細細品嚐食物原味，體會食材慢慢從土地養成的滋味。

農業局長李玟表示，惜食分享餐廳推動2年多來，可以感受到社會越來越重視這項議題，不時接到民眾電話想要瞭解處理蔬果格外品的方式，或是有許多學校新聞社團有興趣做專題報導等。現在農業局也將計畫延伸到雙北以外縣市，並期許明年能夠達成50家合作餐廳，讓惜食理念再向外普及。

(中時電子報)