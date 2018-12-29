陳其邁正面朝下人體衝浪 網：邁邁母湯韓總要吃醋惹

陳其邁正面朝下玩人體衝浪。(取自陳其邁臉書)

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中時電子報
/綜合報導、影音/
陳其邁正面朝下人體衝浪 網友笑翻：被摸光光了啦

高雄市長選舉期間，出身高雄的滅火器樂團力挺民進黨陳其邁，並翻唱競選主題歌曲「咱上愛的所在」獻聲，昨(28日)晚滅火器舉辦成軍18年演唱會，陳其邁應邀擔任神秘嘉賓，豁出去以正面朝下方式大玩人體衝浪，演唱會瞬間嗨翻。陳其邁深夜在臉書貼出衝浪照，7小時引來近500則網友留言，大家幾乎一面倒笑翻：哪有人臉朝下的啦！陳坦承：第一次人體衝浪😅。網友再笑：一種被摸好摸滿的概念。

陳其邁在臉書PO文表示，「年輕時，我曾和同學們一起『衝撞』體制；在政治舞台上『衝浪』，現在則是沉潛。」在「唱歌」、「衝浪」的抉擇中，台下的大家大喊「邁邁下來衝浪！」於是，在《咱上愛的所在》歌聲中，和大家一起完成了超嗨的人體衝浪！

他並說，我們都一樣很愛台灣、很愛高雄，在自己的位置上，加緊努力，為守護信念和夢想更加打拚。台灣只有一個。我們一起勇敢，一起加油！

網友紛紛留言回應：「1.請問邁邁如何完成一場全程正面朝下的衝浪又維持眼鏡不掉？2.雙手腋下一直被咕嘰邁邁你有笑場嗎？」「誰教其邁正面朝下的啦！！出來面對啊！！你們良心不會痛嗎！！」「感謝其邁給我們一個可以大笑的影片有被療癒到(是說正面衝浪你算第一人了....有沒有全身僵硬不敢動啊!)」政黑版網友則留言說：邁邁母湯韓總要吃醋惹。

(中時電子報)

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