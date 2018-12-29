第三個被鍘的將是謝長廷？謝龍介譏：誰敢叫他下台呀！

2018年12月29日 08:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一大選，民進黨大敗後，總統蔡英文為接下來總統和立委大選，開始逐一清理戰場，先是拔掉前北農總經理吳音寕，接著解決懸宕已久的卡管案，但也犧牲前教育部長葉俊榮。接著外界都認為接下來被拔的將是駐日代表謝長廷，不過，國民黨台南市議員謝龍介譏諷民進黨內沒有人有這種能量敢叫他下台啦！

謝龍介於政論節目《關鍵時刻》上表示，沒有人有這種能量敢叫謝長廷下台啦！不然去問外交部長，敢不敢打電話給謝長廷，連打都不敢打，更別說要問他。

對於謝長廷於臉書寫著自己偉大功績，謝龍介認為，謝長廷真的有做這麼多事？他一年領幾千萬呀，台灣人民一年就在他身上花幾千萬！不過只是做駐日代表該做的例行性公事，就叫做很多？而謝龍介更指謝長廷在日本是如何做個「助日」代表，包括慰安婦和一些爭議，謝長廷都在為日本辯解，有為台灣說過一句話嗎？當然日本人會覺得這個駐日代表做的好啦！

對於龍介仙評論，Youtube底下網友表示，「人不要臉，天下無敵」、「我只記得死了一個蘇處長」、「就助日代表，日本當然說他好」、「謝小夫繼續留著噴票才對」、「謝長廷應該由日本政府發薪水給他」、「小夫舔日不餘遺力，日本朝野上下左右都很滿意，堪稱歷任駐日代表翹楚，誰逼他下台就是破壞台日關係元凶。怕怕」、「小夫大使那你難道就要一直躲在日本喔！如果不回來也好，就讓外交部直接發佈公文辭去你日本大使一職，也不要再領我們納稅人的錢了，哪有這種死扒著官位不放，又不出來面對的官員，真的是比510還不如」！

(中時電子報)