第三個被鍘的將是謝長廷？謝龍介譏：誰敢叫他下台呀！

駐日代表謝長廷。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報
/整理報導

九合一大選，民進黨大敗後，總統蔡英文為接下來總統和立委大選，開始逐一清理戰場，先是拔掉前北農總經理吳音寕，接著解決懸宕已久的卡管案，但也犧牲前教育部長葉俊榮。接著外界都認為接下來被拔的將是駐日代表謝長廷，不過，國民黨台南市議員謝龍介譏諷民進黨內沒有人有這種能量敢叫他下台啦！

謝龍介於政論節目《關鍵時刻》上表示，沒有人有這種能量敢叫謝長廷下台啦！不然去問外交部長，敢不敢打電話給謝長廷，連打都不敢打，更別說要問他。

對於謝長廷於臉書寫著自己偉大功績，謝龍介認為，謝長廷真的有做這麼多事？他一年領幾千萬呀，台灣人民一年就在他身上花幾千萬！不過只是做駐日代表該做的例行性公事，就叫做很多？而謝龍介更指謝長廷在日本是如何做個「助日」代表，包括慰安婦和一些爭議，謝長廷都在為日本辯解，有為台灣說過一句話嗎？當然日本人會覺得這個駐日代表做的好啦！

對於龍介仙評論，Youtube底下網友表示，「人不要臉，天下無敵」、「我只記得死了一個蘇處長」、「就助日代表，日本當然說他好」、「謝小夫繼續留著噴票才對」、「謝長廷應該由日本政府發薪水給他」、「小夫舔日不餘遺力，日本朝野上下左右都很滿意，堪稱歷任駐日代表翹楚，誰逼他下台就是破壞台日關係元凶。怕怕」、「小夫大使那你難道就要一直躲在日本喔！如果不回來也好，就讓外交部直接發佈公文辭去你日本大使一職，也不要再領我們納稅人的錢了，哪有這種死扒著官位不放，又不出來面對的官員，真的是比510還不如」！

(中時電子報)

陳其邁正面朝下人體衝浪 網：邁… 馬英九再戰2020？網：人帥真好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。