MLB》前天使「爆頭投手」 明年改披藍鳥球衣

2018年12月29日 08:48 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

今年球季結束後一直靜悄悄的藍鳥隊終於有動作了！他們簽下32歲的前天使隊投手修梅克(Matt Shoemaker)，修梅克本季僅出賽6場，最近的1場比賽先發3局就掉2分（1自責分）退場。

修梅克近幾年多災多難，2016年被強襲球擊中頭部造成骨裂，讓他球季提前結束，該季他拿下9勝13敗的成績，160局投球出現143次三振，自責分率3.88。2017年開始又受到傷勢困擾，近2年只有21場出賽，不過他仍得到與藍鳥隊的1年合約，價值350萬美元(約1.1億台幣)，而這個消息也已經過證實。

修梅克加入後，加上史卓曼(Marcus Stroman)、桑契斯（Aaron Sanchez）與波洛基（Ryan Borucki），藍鳥隊的先發輪值已然成形。雖然第5號先發尚未確定，藍鳥可能會從自由球員市場尋找，或經由內部競爭後而決定，可能會從瑞德佛利（ Sean Reid-Foley）、帕龍(Thomas Pannone)、賈維里歐（Sam Gaviglio）或其他人當中擇一。

但是藍鳥與修梅克的這份合約會使得球隊的40人名單滿編，一般預測，外野手龐貝（Dalton Pompey）與右投德瑞克（Oliver Drake）最有可能被移出名單。

修梅克過去2季因為右臂伸肌緊繃而錯過大部分的比賽，今年9月復出的他6場比賽均先發登板，除了1場之外，其他比賽的失分都在3分之內，但他的投球局數都不超過5局，伸卡球均速來到93英里（148公里），搭配快速指叉球、曲球、滑球。

(中時電子報)