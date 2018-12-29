馬英九再戰2020？網：人帥真好

2018年12月29日 08:49 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜27日在六都首長行政院會上，以會議編號打趣表示：「難道在場與會者將出個總統？」逗得全場哈哈大笑。事後他說純粹為消解開會嚴肅氣氛，博君一笑，意無所指。不少人認為前總統馬英九將「再戰2020」，對此，網友表示：「人帥真好！」

韓國瑜指稱會議編號3632，前後兩個數字相加正好是「95至尊」。名嘴馬西屏在談話節目中，也直指馬英九名字中自帶「9」，而馬家中姐妹共四人，名中分別佔據東、南、西、北四大方位，再加上一個九，與命理學相應，正好形成「95至尊皇帝命」格局。無論韓究竟是意有所指或無心之言，已引爆熱議。除當今六都首長，大家紛紛將目光聚焦馬英九。

縱然馬英九已是兩屆總統卸任身份，但身為「台灣政治偶像」最成功的例子，擁有「戰無不勝，攻無不克」的傲人紀錄，不僅受蔣經國青眼提拔，更一路從法務部長直攻台北市長、總統，雙雙輕鬆連任。卸任後人氣不減反增，至今仍是國內最富人氣政治人物，一出現儼然「國民黨共主」再臨。在選情低迷之際，對於馬「再戰2020」的討論與猜測，始終不減。

對此，網友直呼：「人帥真好！」表示平平是卸任政治人物，能有馬這樣人氣的實屬奇蹟。而且民進黨於馬總統在任期間刻意提告，想讓馬卸任後進出法院狼狽不堪，卻反而拿石頭砸自己腳。因為每次馬的出現，都引發媒體炫風，更讓老馬迷重溫帥臉，還培養一批新馬迷，對比「今上」的樣貌，更映襯馬帥氣。網友留言：「馬英九真是人生勝利組代表！」

(中時電子報)