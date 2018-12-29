無臉美女訴人性！西班牙旅台藝術家秀「奇幻超現實」

阿里巴魯‧圖魯荷達 《激情與空無》。（當代館 提供）

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中時電子報
／整理報導

白晰皮膚、曼妙身材、典雅髮型，這無疑是古典美女的雛形，然仔細一看，這個女體竟有一張空洞的黑臉！五彩繽紛、充滿超現實的畫作，卻又深刻傳達人生的無奈，究竟何謂「真實」？趁著跨年、寒假來台北當代館走走吧！從西班牙裔數家阿里巴魯‧圖魯荷達的作品中思索「激情與空無」，從人性看未來！

阿里巴魯‧圖魯荷達 《房間》。（當代館 提供）

歲末跨年之際，台北當代藝術館邀請旅居台灣的西班牙藝術家阿里巴魯‧圖魯荷達（Alvaro Trugeda），於戶外廣場貨櫃空間MOCA Cube帶來融合著濃濃異國與在地風情，五彩繽紛且充滿超現實情懷的展覽《激情與空無》，展出17件油畫及1組木雕作品，將自2018年12月29日至2019年1月27日展出。

阿里巴魯・圖魯荷達創作神情。（當代館 提供）

阿里巴魯・圖魯荷達（1979）出生於西班牙桑坦德，目前創作及生活於台東和西班牙兩地之間。畢業於西班牙薩拉曼卡美術學院，其作品曾被西班牙銀行、北京當代藝術館所收藏。近年來多次於臺灣東海岸展開駐地創作，並參與2017年米耙流濕地藝術季、2016年東海岸大地藝術季展覽。

阿里巴魯‧圖魯荷達 《葉綠素》。（當代館 提供）

阿里巴旅居至太平洋的台東，在異鄉中開拓更多創作的可能性及自我探索，持續以繪畫為主要創作媒材，人體、植物與有機造型是其常使用的畫面元素。這次展覽概念源自古希臘神話米諾斯迷宮的傳說，被囚禁的野牛象徵激情，勇闖迷宮的英雄代表智慧，猶如他在創作迷途上尋找出路的寫照。

阿里巴魯‧圖魯荷達 《紅色植物》。（當代館 提供）

阿里巴魯‧圖魯荷達運用鮮明色彩與超現實的想像力，勾勒出各式人體雕像、奇異花卉植物與幾何形體的交疊構圖，演繹內在思考感知與理智彼此矛盾，不斷碰撞、相互交盪，試圖透過他個人直覺去突破內心理智與情感之間的和解出口。

阿里巴魯‧圖魯荷達 跨年展 記者會合影。（當代館 提供）

阿里巴魯‧圖魯荷達 《激情與空無》

展期：2018/12/29(六)~2019/1/27(日)

地點：台北當代藝術館 戶外廣場貨櫃空間

(中時電子報)

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