和緩？遭拘留的加拿大女教師 陸釋放了

2018年12月29日 09:10 中時電子報 馮英志

加拿大先前拘留華為總財務長孟晚舟並可能引渡她至美國，引發中國大陸不滿，疑似先後拘捕3名加拿大人作為人質戰報復；然而，其中第三名被捕的加拿大女教師麥克弗近期已被陸官方釋放，但另兩名加國人因涉嫌違害國安，仍遭拘留中。

先前因非法工作遭陸拘捕的加拿大教師麥克弗（Sarah McIver）目前已釋放並回到加拿大。

據英國廣播公司（BBC）28日報導，加拿大全球事務部證實，一名先前遭陸拘留的加國公民已被釋放並返回加拿大。全球事務部表示，基於隱私考量，未明點出麥克弗（Sarah McIver）的名字，也不願提供進一步細節。

雖然陸加兩國相互指控對方拘留公民，但彼此都表示麥克弗與先前兩位加拿大人─前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）案子不同，他們兩位皆因「危害國家安全」遭陸逮捕；而麥克弗則是因非法工作，受公安機關行政處罰。

與此同時，大陸遼寧省高級人民法院官方網站26日公告，12月29日下午將公開審理一名外籍男子走私毒品罪上訴案；而據陸官方媒體報導，這名男子也是加拿大人，他是近期第一位因「走私毒品」在陸受審的加拿大公民。

華為財務總裁孟晚舟先前因涉嫌違反美國對伊朗制裁，遭加拿大拘捕並準備將其引渡至美；雖然目前已獲保釋的她，仍必須居住在指定住所、交出護照，並必須配合配戴手腳電子監控環。此外，美國政府須在60天內，亦即2019年1月8日之前，提出正式引渡請求。若美方未提交，孟晚舟必須被釋放。

(中時電子報)