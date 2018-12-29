冬天賞楓更詩意！汐止品好茶、吸芬多精好樂活

2018年12月29日 09:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花！」元旦連續假期到新北市賞楓吧！冬至，楓葉轉紅，在汐止拱北殿、三芝101線道和新店二叭子公園等山區及路段，萬綠叢中點點紅葉格外醒目。元旦四天連假，相揪來汐止賞楓景、品好茶。

健順茶行老闆李陽繼承家業。（新北市農業局提供）

天氣轉冷，賞楓的季節來臨，位於新北市汐止區三秀山中的秘境景點「拱北殿」，環境清幽，楓紅相當優美，是適合一家大小一同出遊的祕境，當然天氣轉冷，出遊後最適合來杯熱茶暖心也暖胃，位於汐止區的「健順茶行」，主人李陽今年同時榮獲汐止區冬季文山包種茶比賽特等獎及新北市冬季文山包種茶比賽頭等獎殊榮，是來到汐止旅遊時喝茶的好選擇。

39年次的李陽，父祖輩就是汐止在地的茶農，而年輕時的李陽抱持著出走的心情，絕對不要「做茶」，相當有生意頭腦的他，於民國77年就隻身前往越南從事中藥材販售業，一待就是10多年，後來不捨年邁的父親辛勞的經營茶園，決定放棄已經有成就的事業，返鄉扛起家傳的茶事業。茶行以生產文山包種茶為大宗，目前年產量約5,000斤，李陽能在今年同時包辦了汐止區冬季文山包種茶比賽特等獎及新北市冬季文山包種茶比賽頭等獎，相當不簡單。

行政院農業委員會茶業改良場文山分場的助理研究員張正桓表示，今年冬茶因茶芽生長期遭逢長時間降雨導致產量銳減，卻仍維持與往年一樣的優良品質，特等獎除了茶湯呈現蜜黃碧綠色外，包種茶特有的花香也相當突出，茶湯滋味清甜，表現得相當優異。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，汐止區雖然茶葉栽培面積小，產量不比新北市其他區域，但汐止區茶農們頻頻在區級與市級評鑑獲獎，顯示汐止區不管在茶葉的品質、茶農的製茶技術都相當優異，而且汐止也有好環境、美麗的旅遊景點，歡迎民眾假日來到汐止遊玩時，也別忘了喝一杯好茶。

(中時電子報)

汐止拱北殿楓紅片片，廟宇建築、特色雙拱橋與楓紅景色相互輝映。（新北市農業局提供）