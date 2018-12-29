NBA》勇士湖人被痛恨 皆是因KD和詹皇

湖人隊詹姆斯(左)與勇士隊杜蘭特。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)正在體驗功成名就的代價：仇恨。除了粉絲的追捧，他身後也伴隨大量的酸民。杜蘭特說：「你們恨我是因為我很強。」畢竟NBA有30支球隊，當你強到無法被擊敗，你就很難不被其他29隊的球迷討厭。

杜蘭特在廣播節目說：「憎恨的原因就是羨慕和忌妒。」成功者本來就容易遭人忌恨，杜蘭特的老對頭詹姆斯(LeBron James)多年前就提過這道理，「每天都有人在期待我的失敗。」毫不意外，今年最顧人怨的球隊前兩名就是杜蘭特效力的勇士與詹皇領軍的湖人；與其說這兩隊受人痛恨，不如說這兩個傢伙令人討厭。

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杜蘭特抱怨：「大家因為痛恨我，連我說的話也沒人聽了，即使我說的是事實。」以人廢言的結果，就是杜蘭特和詹姆斯說的每一句都被解讀成幹話。然而詹杜兩人都忽略了一點，那就是他們本身的性格也令人討厭。

近年在仇恨排行榜急速竄升的火箭隊哈登(James Harden)，他雖然也被痛恨，但是火箭的名聲比勇士湖人兩隊好得多，哈登也不是那種在乎批評的人。他或許難以相處，但不會像詹杜二人那樣怨天尤人。

看看布萊恩(Kobe Bryant)當初是怎麼對抗仇恨的，「用盡全力恨我吧，我正因相同的原因受到崇拜。」布萊恩正面迎戰從不退縮，即使被迫對抗全世界也絕不會顧影自憐。對比杜蘭特和詹姆斯憂讒畏譏的模樣，用巴克利(Charles Barkley)的話來說，就是顯得「娘娘腔」「愛演戲」了。

(中時電子報)

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