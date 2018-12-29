絕美！細雨、紅葉添浪漫！新北賞楓秘境大公開

2018年12月29日 09:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年元旦假期有四天，雖說天空不做美，北台灣大致是濕冷天氣，然飄著細雨，撐著傘一邊賞楓也格外有「詩意」！景觀處表示，台灣因緯度較低且去年適逢暖冬，直到耶誕節過後過後楓葉才陸續催紅，目前在汐止拱北殿、三芝101縣道和新店二叭子公園等山區，已可見萬綠叢中點點紅葉，民眾可把握連續假期時間，欣賞這片美麗楓紅景象。

民眾可趁假期時間欣賞楓紅。（新北市景觀處提供）

近年來提到新北市著名的賞楓景點，就會想到位在汐止區汐萬路3段的拱北殿，入口處便能看到日式石碑及小橋，濃濃的日式風情設計更襯托出秋日楓紅的浪漫。

建築物及楓葉相佐。（新北市景觀處提供）

目前拱北殿楓葉已紅了大約4成左右，預計將在未來2週陸續轉紅，除了可以自行開車前往，更鼓勵民眾可自汐止火車站搭乘汐止社區巴士-五指山線，在拱北殿路口（土地公廟）下車，步行約15分鐘上山，既環保又健康！

來訪欣賞拱北殿楓葉美景的民眾。（新北市景觀處提供）

台灣賞紅葉常見的楓樹(槭樹科)有六種：台灣紅榨槭、青楓、尖葉楓、台灣三角楓、掌葉楓以及樟葉楓。而葉形相近的楓香(金縷梅科)在秋冬季節葉色也會轉黃漸紅，雖然不像楓樹一般豔紅，但也能為都市帶來一抹季節的色彩。兩者除了葉色差異外，也可以透過樹枝上葉子生長的方式辨認，樹葉成對生長的是楓樹，互相錯開生長的是楓香。

(中時電子報)